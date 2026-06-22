Hiệu quả từ những mô hình kinh tế ở Cẩm Thạch

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nhờ đó, thu nhập của người dân được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Bùi, xã Cẩm Thạch phát triển mô hình trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao.

Gần 10 năm khởi nghiệp, anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Bùi đã biến vùng đất Thung Vuốm cằn cỗi, hoang hóa trở thành trang trại tổng hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước đây, người dân trong thôn chủ yếu trồng mía, ngô, tuy nhiên do mùa khô thì thiếu nước và ngập úng vào mùa mưa nên hiệu quả sản xuất thấp, vì vậy nhiều hộ dân đã bỏ đất hoang hóa. Với quyết tâm làm giàu trên chính quê hương mình, sau khi khảo sát và qua học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, anh Tuấn đã mạnh dạn phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm sinh thái.

Anh Tuấn chia sẻ: “Từ số vốn tích lũy được, tôi đầu tư thuê máy móc để mở đường, cải tạo đất trồng cây ăn quả, phát triển thêm các loại vật nuôi có giá trị kinh tế, như gà ri bản địa, hươu sao, lợn rừng... đều được nuôi theo hình thức chăn thả bán tự nhiên nên các loại vật nuôi phát triển khỏe mạnh, thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Đây là động lực để gia đình tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất”.

Hiện nay, trang trại của anh Tuấn đã có hơn 2ha cây ăn quả, ngoài ra còn duy trì đàn lợn rừng trên 100 con, cùng hàng chục con hươu sao, ngựa bạch và nhiều loại gia cầm bản địa. Nhờ chăn thả tự nhiên nên chất lượng vật nuôi được thị trường ưa chuộng. Song song với nông nghiệp sạch, anh còn kết hợp mở rộng mô hình du lịch trải nghiệm sinh thái, được nhiều du khách trong tỉnh đến tham quan, trải nghiệm.

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển đa dạng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, các cấp hội nông dân trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, có thu nhập cao, lợi nhuận đạt từ 200 triệu đến hàng tỷ đồng/năm, như gia đình ông Lê Văn Lợi, thôn Bẹt, với mô hình chăn nuôi trâu kết hợp trồng rừng; gia đình ông Đinh Văn Bê, thôn Phâng Khánh, với mô hình trồng cam sạch...

Cùng với đó, Hội Nông dân xã cũng đẩy mạnh vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như giúp về vốn, giống, ngày công lao động, kỹ thuật. Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân nhất là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp hộ nông dân nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, thông qua việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh và Trung ương, nhiều hội viên đã được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Nhằm nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất, Hội Nông dân xã đã chủ động tham mưu, phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 3 tổ hội nông dân nghề nghiệp; chú trọng xây dựng mô hình sản xuất tập trung, liên kết theo nhóm hộ, phát triển sản phẩm OCOP. Xã Cẩm Thạch có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao...

Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Thạch Cầm Trọng Tứ, cho biết: Hội sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất, kinh doanh với dịch vụ, như các mô hình trồng dứa tại thôn Bẹt; trồng cây sắn dây ở thôn Ngọc Liên; nuôi hươu sao và nuôi ngựa bạch tại thôn Bùi...

Từ sự đồng hành của các tổ chức hội cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của các hội viên nông dân, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã và đang hình thành trên quê hương Cẩm Thạch.

Bài và ảnh: Trung Hiếu