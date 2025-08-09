Hiệu quả từ các mô hình tích tụ ruộng đất ở xã ven biển Hoằng Tiến

Xã Hoằng Tiến mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa cũ, gồm: Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Yến và Hoằng Trường. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 23,79km2 gồm 27 thôn với hơn 29.600 nhân khẩu. Là xã có 2,8km đường bờ biển, có 2 con sông chảy qua là sông Lạch Trường, sông Cung, Hoằng Tiến có nhiều dư địa phát triển kinh tế. Không chỉ ở lĩnh vực du lịch, các mô hình tích tụ ruộng đất thành vùng sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cần được khai thác, duy trì và phát huy hiệu quả.

Cán bộ xã Hoằng Tiến kiểm tra diện tích trồng khoai tây tại cánh đồng thôn Kim Sơn.

Cánh đồng thôn Kim Sơn 5 năm trở lại đây trở nên sôi động hơn hẳn nhờ vào mô hình tích tụ ruộng đất trồng các loại cây hàng hóa như: khoai tây, đậu tương rau, ngô ngọt. Ông Lê Văn Tư, trưởng thôn Kim Sơn, cho biết: Thôn Kim Sơn có diện tích tự nhiên 94,32ha, dân số chỉ có hơn 210 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Đây là một trong những thôn có mức thu nhập cao trong xã, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 77,2 triệu đồng/năm. Bởi, không chỉ phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ, sản xuất nông nghiệp với những mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất các cây trồng hàng hóa cũng góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

Theo ông Tư, năm 2025 là năm thứ 5 liên tiếp người dân ở đây sản xuất khoai tây theo hình thức liên kết. Một sào khoai tây có thể mang lại hiệu quả kinh tế gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa; một sào đậu tương rau cũng cho hiệu quả gấp đôi trồng lúa. Vì vậy, trong thôn có một số hộ dân đã đứng ra tích tụ, tập trung đất đai bằng hình thức thuê đất, mượn đất và góp đất để sản xuất liên kết. Mặc dù diện tích sản xuất quy mô chưa lớn, khoảng 7 - 8ha/vụ, song trong quá trình sản xuất người dân được hướng dẫn kỹ thuật, có đầu ra ổn định, người có đất cho thuê, cho mượn lại được thuê làm lao động thời vụ nên “đôi bên cùng có lợi”.

Không chỉ ở lĩnh vực trồng trọt, xã Hoằng Tiến còn có nhiều lợi thế khi có khoảng 300ha mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Địa phương tích cực kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, từng bước hình thành vùng nuôi tập trung quy mô lớn. Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản như: đường, điện, hệ thống cấp, thoát nước... dần được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân áp dụng các mô hình nuôi công nghệ cao. Nhiều hộ dân đã tích tụ, tập trung đất tại vùng nuôi trồng thủy sản của xã để đầu tư các mô hình nuôi tôm thâm canh, từ hình thức nuôi lót bạt ngoài trời đến các mô hình nuôi trong nhà có mái che với mức đầu tư lớn.

Ông Lê Văn Cầm, một hộ dân có hơn 3ha nuôi tôm thâm canh tại thôn Hùng Tiến, cho rằng: Tích tụ ruộng đất để nuôi tôm công nghiệp mang lại hiệu quả cao song vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là nguồn nước đang là thách thức đối với nhiều hộ nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, để các mô hình phát triển bền vững, địa phương cần quy hoạch một vùng nuôi tôm tập trung, bảo đảm được các yêu cầu về môi trường, nguồn nước, cập nhật, hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi tôm tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nuôi tôm phát triển ổn định, mang lại năng suất, sản lượng cao.

Thực tiễn thời gian qua, ở xã Hoằng Tiến cũng như các địa phương khác trong tỉnh, việc tích tụ ruộng đất phát triển các mô hình nông nghiệp đã góp phần tạo giá trị nông sản cao, giúp người nông dân làm giàu bằng chính nghề nông. Theo thống kê của UBND xã Hoằng Tiến, trên địa bàn xã hiện có 274ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của xã đến năm 2025 ước đạt 359 triệu đồng/ha.

Từ lợi thế nền tảng đó, xã Hoằng Tiến xác định phát triển nông nghiệp theo hướng tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao là định hướng cho những năm tiếp theo. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt tập trung phát triển liên kết sản xuất quy mô lớn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ...; thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, đa con, đa canh, đa thời vụ, bảo đảm thu nhập ổn định cho người dân. Để các mô hình tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp ở xã ven biển Hoằng Tiến tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả cũng cần những chính sách hỗ trợ hợp lý để tạo động lực cho người nông dân.

Bài và ảnh: Việt Hương