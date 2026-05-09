Hiện thực hóa giấc mơ no ấm cho người dân

Nguồn vốn tín dụng của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã và đang giúp hàng trăm nghìn hộ nông dân có vốn để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống. Ngân hàng đã trở thành người bạn đồng hành với người nông dân, để hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Cán bộ tín dụng chi nhánh Agribank tư vấn, triển khai các chương trình tín dụng phù hợp đến các hộ dân.

Từ những khoản vay nhỏ ban đầu, nguồn vốn tín dụng ổn định và kịp thời từ các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều nông hộ mở rộng sản xuất, đầu tư trang thiết bị và phát triển kinh tế bền vững. Nhiều hộ dân nhờ mạnh dạn tiếp cận các chương trình ưu đãi của Agibank đã linh hoạt sử dụng vốn hiệu quả, lan tỏa đến nhiều hộ dân khác cùng làm giàu trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Nguồn vốn ưu đãi từ Agribank không chỉ được giải ngân kịp thời mà còn trở thành động lực cốt lõi giúp người dân xoay vòng vốn, mở rộng sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Sự tin tưởng, gắn bó của những khách hàng lâu năm cùng tổng dư nợ tập trung chủ yếu vào cho vay nông nghiệp, nông thôn cho thấy dòng vốn tín dụng đi đúng hướng và phát huy hiệu quả tích cực.

Gần 30 năm trước, vợ chồng ông Lê Văn Phượng, xã An Nông bắt đầu lập nghiệp từ nghề nuôi ếch. Sau mỗi vụ xuất bán, vốn liếng thu được vừa đủ để đầu tư giống, thức ăn và cải tạo ao nuôi cho vụ sau. Với mong muốn đầu tư mở rộng mô hình kinh tế của gia đình, ông Phượng đã chủ động tìm hiểu các chương trình tín dụng ưu đãi từ

Agribank. Ban đầu chỉ là những khoản vay nhỏ, nhưng nhờ chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm cùng với sự đồng hành của ngân hàng, mô hình kinh tế của gia đình ông ngày càng hiệu quả và có vốn tích luỹ sau mỗi vụ.

Nói về lựa chọn gắn bó với Agribank qua nhiều năm, ông Phượng chia sẻ: “Khi vay vốn ngân hàng, không chỉ nhờ vào lãi suất thấp là đủ. Có những thời điểm tôi cần nâng hạn mức, Agribank Triệu Sơn đã linh động giải quyết rất nhanh chóng. Tôi thường bán chịu con giống cho bà con và ếch thương phẩm cho các đầu mối, có những lúc vài tháng mới thu tiền về, nếu không có ngân hàng hỗ trợ gia đình tôi sẽ không thể gồng gánh được trong thời gian dài”.

Được biết, để phát huy hiệu quả nguồn vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay, các chi nhánh Agribank đã triển khai nhiều giải pháp, như: cải cách hành chinh, rút gọn thời gian thẩm định dự án, phương án vay vốn và nâng định mức vay vốn cho khách hàng. Phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hạn mức vốn vay, tài sản thế chấp. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng, chủ động tháo gỡ về thủ tục, hồ sơ vay vốn, niêm yết công khai, minh bạch chính sách tín dụng tại các điểm giao dịch xã.

Ngoài việc đáp ứng kịp thời vốn cho khách hàng, các chi nhánh Agribank còn triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời khi người vay gặp rủi ro, như: Cơ chế hỗ trợ, cơ cấu nợ, khoanh nợ, miễn giảm lãi... Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ động rà soát các khách hàng để áp dụng và hỗ trợ khách hàng được hưởng các chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank... Tính đến đầu tháng 5/2026, tổng dư nợ cho vay các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đạt trên 66.5000 tỷ đồng, với tỷ lệ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 85%, với hơn 215.000 khách hàng đang vay vốn. Đây là con số cho thấy sự cam kết lâu dài của Agribank trong sứ mệnh đồng hành phát triển “tam nông” tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Vũ Văn Vốn, Phó Giám đốc Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng các chương trình mục tiêu quốc gia, như XDNTM; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi... Song song với hoạt động kinh doanh, chi nhánh luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân và lan tỏa hình ảnh Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng”.

Nguồn vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã, đang tiếp tục giữ vai trò là “dòng vốn chủ lực” chảy khắp các vùng quê, nuôi dưỡng, hiện thực hóa những giấc mơ no ấm, đổi đời. Không chỉ giúp kinh tế của người dân khá lên, mà Agribank còn khẳng định vai trò đồng hành vì “Tam nông” - nông nghiệp, nông dân, nông thôn của một ngân hàng thương mại vì cộng đồng.

Bài và ảnh: Lương Khánh