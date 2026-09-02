Hiểm họa từ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào thị trường, nhất là qua mạng xã hội, với những lời quảng cáo hấp dẫn và giá bán rẻ. Tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm vi phạm; Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa tiếp nhận người bệnh bị kích ứng, tổn thương da sau khi sử dụng. Thực tế này cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng, kiểm tra kỹ nguồn gốc, chất lượng trước khi mua và sử dụng mỹ phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mỹ phẩm.

Tại Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa, không ít bệnh nhân đến khám với các biểu hiện kích ứng, viêm da tiếp xúc, ngứa rát, mẩn đỏ... Qua khai thác tiền sử sử dụng mỹ phẩm, các bác sĩ nhận định tình trạng tổn thương da ở một số trường hợp liên quan đến sản phẩm người bệnh đã sử dụng. Bệnh nhân Dương Thị Liên, xã Hoằng Thanh, cho biết: “Tôi mua kem trị nám trên mạng. Mấy hôm đầu thấy da trắng nên khá hài lòng. Nhưng sau đó, da bắt đầu ngứa, mẩn đỏ, tôi được mọi người khuyên đến Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa để khám, điều trị. Qua đây tôi cũng mong mọi người không nên tin hoàn toàn vào những lời quảng cáo trên mạng”.

Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội, phương thức kinh doanh mỹ phẩm cũng ngày càng đa dạng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 490 chai mỹ phẩm không có nhãn hàng hóa, bao bì, hóa đơn, chứng từ và tài liệu kèm theo. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 16 triệu đồng. Chủ cơ sở bị xử phạt 12 triệu đồng, toàn bộ số mỹ phẩm vi phạm bị buộc tiêu hủy.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung, xã Hợp Tiến, có số lượng lớn hóa chất, dung dịch các loại không rõ nguồn gốc và dụng cụ phục vụ việc sản xuất mỹ phẩm giả. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 256 chai mỹ phẩm thuộc 24 loại khác nhau, như: kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trắng da... do đối tượng tự sản xuất; cùng 122 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Những vụ việc được phát hiện cho thấy, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn có nguy cơ thâm nhập thị trường bằng nhiều hình thức. Bên cạnh những cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định, vẫn có trường hợp lợi dụng tên tuổi các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, trà trộn hoặc đưa mỹ phẩm kém chất lượng ra thị trường nhằm kiếm lời. Đáng chú ý, mạng xã hội đang trở thành một trong những kênh tiêu thụ mỹ phẩm phổ biến. Chỉ với một chiếc điện thoại, người bán có thể livestream giới thiệu sản phẩm, quảng cáo công dụng, chốt đơn và giao hàng đến người mua ở nhiều địa phương. Nếu nguồn hàng không được kiểm soát, môi trường kinh doanh này có thể trở thành kênh đưa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đến tay người tiêu dùng.

Theo bác sĩ Phạm Thị Lài, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa, các sản phẩm mỹ phẩm giả, kém chất lượng có thể gây nhiều nguy cơ đối với làn da. Người sử dụng có thể gặp tình trạng kích ứng, khô, sạm da hoặc tổn thương da, thậm chí có trường hợp diễn biến nặng và cần thời gian dài để điều trị. Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo về công dụng “thần tốc” của mỹ phẩm trên mạng xã hội. Khi lựa chọn sản phẩm, cần kiểm tra kỹ nhãn mác, nguồn gốc, thông tin sản phẩm và ưu tiên mua tại các cơ sở kinh doanh uy tín. Không nên vì giá rẻ hoặc tin vào lời quảng cáo mà sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp sau khi sử dụng mỹ phẩm xuất hiện các biểu hiện bất thường như ngứa, mẩn đỏ, nổi ban hoặc kích ứng da, người dân cần đến các cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị đúng cách.

Trong bối cảnh hoạt động mua bán trên môi trường mạng ngày càng phát triển, người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra thông tin, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và nói không với hàng trôi nổi. Bởi phía sau một món hàng giá rẻ, nếu thiếu kiểm soát, có thể là cái giá rất đắt đối với sức khỏe.

Bài và ảnh: Xuân Thu