Hết lòng vì việc thôn

Gần 20 năm gắn bó việc thôn, trong đó có 12 năm giữ cương vị Bí thư chi bộ thôn 8, xã Thọ Bình, chị Ngân Thị Minh đã chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Với sự gương mẫu đi đầu và kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động, chị đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân, cùng chung sức đồng lòng vì sự phát triển của quê hương.

Vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chị Ngân Thị Minh còn là gương điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Gặp chị Minh vào một ngày cuối tuần khi đang cùng bà con trong thôn quét dọn đường làng, ngõ xóm, ấn tượng đầu tiên về chị là sự vui vẻ, nhiệt tình. Năm 2013 chị được bầu làm Bí thư chi bộ thôn 8, nhưng trước đó chị đã tham gia nhiều công việc khác nhau ở thôn. Với vai trò bí thư chi bộ, chị không chỉ phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên, mà còn cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương.

Thôn 8 có 117 hộ với 514 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 95%. Để phát triển kinh tế, chị cùng với ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng. Từ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, cây cảnh; phát triển nghề nuôi ong, chăn nuôi gia cầm theo hướng gia trại, trang trại. Đến nay, thôn đã hoàn thiện hệ thống đèn điện chiếu sáng trên tất cả các tuyến đường; trục chính trồng cây xanh, hàng rào xanh...

Với gần 20 năm gắn bó việc thôn, trong đó có 12 năm làm Bí thư chi bộ thôn 8, chị đã đóng góp nhiều vào sự phát triển của quê hương. Nổi bật trong thời gian gần đây là việc chị tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Chị Minh cho biết: "Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 12-NQ/HU và Đề án số 02-ĐA/HU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn (cũ) về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2022-2025”, tôi không khỏi trăn trở vì địa bàn dân cư không đồng đều; nhiều hộ đã xây dựng tường rào kiên cố, cổng ngõ khang trang. Vì vậy, để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tôi cùng cấp ủy bàn bạc, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch và thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên đối với từng tuyến đường và thực hiện theo phương châm tuyến đường dễ làm trước, khó làm sau".

Để tạo niềm tin trong Nhân dân, gia đình chị tiên phong hiến gần 100m2 và đầu tư 40 triệu đồng để xây dựng tường rào thoáng, từ đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào hiến đất, mở rộng đường trong thôn. Từ năm 2023 đến nay, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến gần 3.000m2 để mở rộng tuyến đường từ 3m lên 6m, thậm chí có tuyến đường lên 9m. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường thông qua mặc trang phục dân tộc, nhảy sạp, đánh cồng chiêng trong các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của thôn.

Chị Minh cũng là điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương. Những năm qua, gia đình chị đã cải tạo 1,5ha đồi tạp để trồng cây keo lai; xây dựng 1.000m2 nhà màng trồng dưa vàng và đầu tư máy móc phát triển nghề cơ khí. Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng khá giả, sau khi trừ chi phí cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Chị cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con trong thôn.

Từ thôn còn nhiều khó khăn, đến nay cuộc sống người dân nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Trong thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư chi bộ thôn 8 Ngân Thị Minh - người luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, xem niềm vui của Nhân dân là hạnh phúc của chính mình.

Bài và ảnh: Trung Hiếu