HĐND xã Quảng Ninh thông qua Nghị quyết sắp xếp thôn và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 24/6/2026, HĐND xã Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác sắp xếp, đổi tên thôn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo phương án được phê duyệt, xã sẽ thực hiện sắp xếp 19 thôn hiện có để thành lập 11 thôn mới; thôn Ninh Phạm, thôn Đai được giữ nguyên và thôn 10 đổi tên thành thôn Hải Nhuận do đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Chủ tọa kỳ họp.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn xã Quảng Ninh còn 11 thôn, giảm 8 thôn. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đây là cơ sở quan trọng để xã Quảng Ninh triển khai hiệu quả công tác sắp xếp, đổi tên thôn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Thái Bảo (Trung tâm CUDVC xã Quảng Ninh)