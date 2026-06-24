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HĐND xã Định Tân thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đức Nguyên (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/6, HĐND xã Định Tân khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND xã Định Tân thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 24/6, HĐND xã Định Tân khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND xã Định Tân thông qua nhiều nội dung quan trọng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân Vũ Ngọc Thưởng khai mạc kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2026 kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 176,7 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả; các chế độ, chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

HĐND xã Định Tân thông qua nhiều nội dung quan trọng

Toàn cảnh kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, HĐND xã đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã.

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2026.

Đức Nguyên (CTV)

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#HĐND #xã Định Tân #Kỳ họp thứ 4 #Phát triển kinh tế #Bí thư Đảng ủy #nhiệm vụ #Quốc phòng #tổ chức #Đối tượng bảo trợ xã hội #An ninh

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