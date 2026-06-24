Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong: Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài

Buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh diễn ra vào sáng nay (24/6) trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Các công dân bày tỏ tin tưởng vào tinh thần lắng nghe, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; kỳ vọng các vụ việc tồn đọng sẽ được xem xét, giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đón tiếp, thăm hỏi công dân.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, tranh chấp đất đai và một số vụ việc khiếu nại kéo dài.

Đồng chí đã yêu cầu các cơ quan liên quan và lãnh đạo địa phương báo cáo đầy đủ quá trình giải quyết từng vụ việc; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu và đề xuất phương án xử lý.

Đối với các vụ việc đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật, đồng chí đề nghị công dân nghiêm túc chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không tiếp tục khiếu nại vượt cấp hoặc kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tiếp nhận phản ánh của công dân.

Đối với những vụ việc còn tồn tại, vướng mắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm các nội dung công dân kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật đối với các nội dung công dân khiếu nại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân chấp hành các quyết định đã có hiệu lực, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Quốc Hương