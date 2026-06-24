Thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, nghị quyết, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 24/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6/2026 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo và báo cáo tại phiên họp, như:

Tờ trình về việc đề nghị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2026, tỉnh Thanh Hóa cho các dự án khởi công mới (đợt 2); Tờ trình về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/7/2026; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý; Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày các tờ trình liên quan tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất với nội dung các tờ trình, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến báo cáo các nội dung liên quan tại phiên họp.

Phiên họp cũng cho ý kiến đối với các tờ trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo, gồm:

Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; Danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3 (lần 2), năm 2026; Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026-2030...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung tờ trình cũng như ý kiến của đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình, đề án; đồng thời giao đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện các tờ trình theo quy định.

Đối với Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, đây là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân. Vì vậy, yêu cầu đề án phải đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác tồn đọng tại một số bãi chôn lấp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải trên địa bàn.

Việc triển khai Đề án phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành và sự tham gia của toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng khác như: Điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh; quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; giao số lượng lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập và quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố...

Chiều cùng ngày, phiên họp tiếp tục thảo luận nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có cơ chế phân cấp quản lý, dự thảo nghị quyết về mức chi cho hoạt động khoa học - công nghệ và Đề án thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thanh Hóa.

Phong Sắc