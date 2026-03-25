HĐND xã Hồ Vương bầu các chức danh chủ chốt

Sáng 25/3, HĐND xã Hồ Vương tổ chức Kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Các đại biểu HĐND xã Hồ Vương nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã Hồ Vương đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II. Theo báo cáo, cuộc bầu cử trên địa bàn xã đã được tổ chức thành công, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Toàn xã có 28 khu vực bỏ phiếu với 17.295 cử tri tham gia. HĐND xã đã bầu đủ 21 đại biểu, bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND xã đã bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Hàn Duy Điều được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã; bà Mai Thị Huệ giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Hỏa Ngọc Cương giữ chức Chủ tịch UBND xã; các ông Phạm Bá Bốn và Tống Thanh Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã.

Kỳ họp cũng đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức hoạt động của HĐND xã và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Hàn Duy Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Vương phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hàn Duy Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Vương đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và triển khai chương trình công tác toàn khóa; nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, gắn bó với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Hồ Vương tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, trưởng, phó các Ban HĐND, các ủy viên UBND và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Mai Thủy (CTV)