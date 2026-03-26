HĐND phường Tĩnh Gia tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 26/3, HĐND phường Tĩnh Gia tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh kỳ họp.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Tĩnh Gia có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,89%. Kết quả đã bầu đủ 26 đại biểu HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia phát biểu tại kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, HĐND phường đã bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND phường; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường; các Ủy viên UBND phường.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND phường, Phó Chủ tịch HĐND phường khoá II.

Kết quả, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường khoá I tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Đặng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa I tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND phường, các Phó Chủ tịch UBND phường, các Ủy viên UBND phường khoá II.

Kỳ họp cũng đã bầu Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường khoá II; bầu các Ủy viên UBND phường, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND khóa II.

Trong chương trình làm việc của kỳ họp, HĐND phường cũng đã thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND phường khóa II và nội quy kỳ họp HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sỹ Thành (CTV)