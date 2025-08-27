Hạt Kiểm lâm Quan Sơn tuyên truyền về bảo vệ phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm Quan Sơn đang quản lý, bảo vệ trên 85 ngàn ha rừng, trong đó 6 xã trọng điểm là Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Thủy, Trung Hạ, Tam Thanh, Tam Lư có 19.191,9ha rừng có vật liệu dễ cháy như nứa vầu khô nỏ, cây le, lau lách, thực bì rất dày, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Để bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), Hạt Kiểm lâm Quan Sơn đã phối hợp với các xã, cơ quan chức năng trên địa bàn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BV&PTR đến đông đảo người dân. Đồng thời, xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, BV&PTR.

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Quan Sơn kiểm tra rừng tại xã Trung Hạ.

Gần 8 tháng năm 2025, Hạt Kiểm lâm Quan Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng, các xã tuyên truyền BV&PTR trên loa truyền thanh thôn được 700 lần; qua họp thôn, xã được 103 cuộc với 70.000 người tham gia. Phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với 40 người tham gia. Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Quan Sơn và xã Sơn Thủy tổ chức 2 cuộc tuyên truyền lưu động BVR và PCCCR với 60 người tham gia.

Hạt kiểm lâm đã tăng cường công tác tuyên truyền chống khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép. Theo đó, gần 8 tháng năm 2025 hạt đã phối hợp với chính quyền các xã và chủ rừng Nhà nước (huyện Quan Sơn cũ) tổ chức kiểm tra an ninh rừng 400 lần với 2.106 lượt người tham gia, phát hiện bắt giữ, xử lý và ngăn chặn một số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Sơn Lê Kim Du, cho biết: Ngay từ đầu năm 2025, hạt đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã ban hành đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác BV&PTR, PCCCR. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp gắn với phát động cộng đồng dân c­­ư xây dựng mô hình quản lý nguồn lửa đảm bảo an toàn trong và ven rừng. Tham mưu cho chính quyền các xã kiện toàn, xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý 617,37ha đất quy hoạch canh tác nương rẫy cũ tại 3 bản đồng bào Mông thuộc xã Na Mèo và Sơn Thủy. Chú trọng tuyên truyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Điển hình, tại Trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc Hạt Kiểm lâm Quan Sơn có 4 cán bộ, kiểm lâm viên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 28.962ha rừng thuộc các xã Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Điện. Qua trao đổi được biết, địa bàn các xã do trạm quản lý có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng, trong khi đó lực lượng kiểm lâm còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao. Để làm tốt nhiệm vụ, ngoài tham mưu cho chính quyền các xã chủ động BVR tại gốc, trạm đã bố trí nhân lực phù hợp và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần đảm bảo an ninh rừng; các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý kịp thời, nhận thức của người dân về BV&PTR được nâng lên, an ninh rừng trên địa bàn được giữ vững. Từ đầu năm đến nay số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Quan Sơn quản lý giảm so với cùng kỳ.Theo đó, 8 tháng năm 2025 Hạt Kiểm lâm Quan Sơn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 109 triệu đồng. Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn hạt quản lý đã đ­ược chăm sóc, bảo vệ phát triển tốt, độ che phủ của rừng hiện nay đạt 89,25%.

Thực tế việc hưởng lợi từ chính sách đầu tư phát triển rừng còn thấp, chưa tương xứng với công sức bỏ ra, cũng như chưa đáp ứng được thu nhập tối thiểu của những người hoạt động nghề rừng, nhưng cộng đồng vẫn tích cực tham gia giữ rừng. Điều đó minh chứng cho công tác tuyên truyền, xã hội hóa BV&PTR trên địa bàn đã mang lại hiệu quả tích cực. Tài nguyên rừng được quản lý, bảo vệ bền vững đã phát huy tốt tính năng phòng hộ, bảo vệ tính đa dạng sinh học, tạo cảnh quan môi trường, nguồn sinh thủy cho vùng thượng nguồn sông Lò, sông Luồng, cấp nước, giữ nư­ớc, điều tiết n­ước và bảo vệ các công trình thủy lợi.

Bài và ảnh: Thu Hòa