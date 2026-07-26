Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc được giao quản lý, bảo vệ hơn 23.723ha rừng, trong đó diện tích có rừng tự nhiên là 4.484ha, diện tích rừng trồng trên 18.238ha. Theo dự báo năm 2026, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, lượng mưa ít hơn trung bình các năm nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.

Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc tuyên truyền pháp luật BVR, PCCCR cho người dân.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc Hoàng Lâm Tùng, cho biết: Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Đồng thời chỉ đạo kiểm lâm địa bàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, BVR, PCCCR. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với đó, hạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác BVR, PCCCR. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền BVR, PCCCR; phối hợp với đoàn thanh niên các xã, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tuyên truyền 2 cuộc lưu động; phối hợp với các xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 150 lần.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm Ngọc Lặc đã rà soát, xác định 800ha vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đơn vị đã tham mưu cho các xã xây dựng các công trình phòng, chống cháy rừng, đường băng cản lửa, làm mới và sửa chữa lại các bảng tin, biển báo BVR, PCCCR. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCCR. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, các chủ rừng nâng cao trách nhiệm đối với công tác BVR, PCCCR trên diện tích rừng do địa phương và chủ rừng quản lý. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về BVR, PCCCR. Tăng cường kiểm tra, cảnh báo phát hiện sớm lửa rừng. Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi diễn biến rừng để đánh giá biến động về chất lượng, trữ lượng rừng phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Công tác đảm bảo an ninh rừng được đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR tổ chức kiểm tra rừng 111 lần, với 449 lượt người tham gia. Qua kiểm tra, đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 365kg thực vật rừng ngoài gỗ, loại thông thường, xử phạt hành chính, nộp ngân sách Nhà nước trên 15 triệu đồng.

Do có nhiều giải pháp trong công tác BVR, PCCCR nên từ đầu năm 2026 đến nay toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý luôn ổn định và phát triển tốt, không xảy ra cháy rừng. An ninh rừng luôn ổn định, không có điểm nóng, điểm nổi cộm về khai thác, phá rừng, kinh doanh, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản trái pháp luật.

Bài và ảnh: Khánh Linh