Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy phối hợp với đoàn thanh niên các xã tuyên truyền lưu động về công tác BVR, PCCCR trong mùa nắng nóng.

Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy, Nguyễn Văn Đạt cho biết: Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 22.000ha rừng, trong đó 7.029,6ha rừng tự nhiên, 15.052,53ha rừng trồng. Theo dự báo năm 2026, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng rất cao. Mặt khác, trên diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng có thảm thực bì dày, các hoạt động của người dân như xử lý thực bì để trồng rừng, đốt ong lấy mật, chăn thả gia súc, vệ sinh rừng, đồng ruộng, việc dùng lửa không được kiểm soát rất dễ xảy ra cháy rừng và tốc độ lan nhanh.

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm các quy định về quản lý BVR, PCCCR theo quy định của pháp luật. Phối hợp phòng chuyên môn các xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện công tác PCCCR. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ thường trực chỉ huy chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng; thực hiện tốt công tác dự báo cấp cháy rừng; thông báo kịp thời đến cơ sở và các chủ rừng để chủ động trong công tác PCCCR. Chủ động bố trí lực lượng, dụng cụ, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” phối hợp với các lực lượng BVR các cấp, các ngành tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về BVR, PCCCR đến đông đảo người dân thông qua các cuộc họp thôn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các đợt tuyên truyền lưu động, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chủ rừng về trách nhiệm BVR, hướng dẫn sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, sinh hoạt và nghiêm cấm các hành vi đốt nương, xử lý thực bì không đúng quy định. Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã tổ chức được 2 lớp tập huấn về công tác PCCCR cho 140 người là lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ PCCCR các xã, đồng thời tuyên truyền 639 buổi trên hệ thống loa truyền thanh các xã.

Ngoài ra, hạt phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đơn vị chủ rừng, các địa phương có rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, canh gác lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy khi có thông báo cấp cháy rừng từ cấp III trở lên. Rà soát, xác định các vùng có nguy cơ cháy rừng lớn, thành lập các tổ, đội, nhóm hộ liền kề để chủ động trong công tác PCCCR. Tu sửa lại các bảng cấp dự báo cháy rừng và bản tin trực quan về công tác chống chặt phá rừng, PCCCR. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã. Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã phát hiện, xử lý 17 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tang vật thu giữ gồm 6,328m3 gỗ các loại, 330kg phôi cây muội hồng, xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán lâm sản tịch thu, nộp Kho bạc Nhà nước trên 132 triệu đồng.

Bài và ảnh: Khắc Công