Hành trình của niềm tin, hy vọng!

Sau 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân của Đảng và Nhà nước là hành trình dài và quyết liệt thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái... lan tỏa, tạo nguồn động lực to lớn để những người yếu thế vượt lên hoàn cảnh, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn...

Cán bộ xã Phú Xuân trao đổi về công tác hỗ trợ cho các gia đình tái định cư.

1. Bản Vui, xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa nơi có 100% đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Cảnh sắc yên bình như một bức tranh thủy mặc, bản nằm nép mình bên dòng sông Mã, cùng với các bản Phé, Giá, Mí, Sa Lắng, Bá, “bất lợi” vì đò giang cách trở.

Bí thư kiêm Trưởng bản Hà Văn Huy cho chúng tôi biết: Chẳng cần so sánh đâu xa, chỉ 2 năm trước, bản vẫn còn mờ mịt tối tăm, thì nay nhờ có điện lưới, có các chương trình hỗ trợ nhà ở của nhà nước mà thay đổi nhiều. Ngoài con đường vào bản đã được cứng hóa một phần, bản có thêm 19 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đến nay chỉ còn 4 hộ chưa hoàn thiện.

Dẫn chúng tôi thăm căn nhà mới được xây của hộ gia đình anh Hà Văn Âu, Bí thư kiêm trưởng bản Hà Văn Huy giới thiệu: Đây là căn nhà mới nhất của bản. Gia cảnh khó khăn, nên dù căn nhà dột nát, xập xệ đã lâu, nhưng gia đình cũng không có tiền để sửa. Một căn nhà vững chãi, đủ che nắng, che mưa, với cả gia đình là một giấc mơ mà nếu không có Chỉ thị số 22-CT/TU về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm 2024-2025” (gọi tắt là Chỉ thị số 22-CT/TU), thì chẳng biết khi nào chú Huy có nhà mới.

Đi dọc con đường trong bản, thảng hoặc có những ngôi nhà còn khá mới, chưa kịp sơn, mới hiểu được giá trị của những chương trình do nhà nước hỗ trợ. Trong trường hợp bản Vui, đời sống người dân hoàn toàn phụ thuộc vào cây luồng. Nhưng rồi luồng trồng của bản cũng bị giảm giá trị. Nếu ở các bản phía ngoài giá chừng 800 đồng – 1.000 đồng/kg thì luồng ở bản Vui chỉ bán được 400 - 500/kg. Lái buôn trừ hết vào chi phí tiền công, bốc lên bốc xuống. Cuộc sống lụy đò kìm hãm sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội của 117 hộ dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 30%. Đặc biệt là với học sinh THCS, THPT nếu muốn đến trường hằng ngày phải đi qua sông. Mùa mưa bão hoặc khi Nhà máy Thủy điện Trung Sơn xả lũ, mực nước sông Mã dâng cao, chảy xiết; rồi khi đò hư hỏng các em đều phải nghỉ học vì không còn con đường nào khác để qua sông. Tuy vậy, có nhà rồi, bố mẹ bọn trẻ chỉ cần chăm chỉ, thì không lo đói, thì sẽ không bắt các cháu nghỉ học.

Nói như bí thư kiêm trưởng bản Hà Văn Huy: “An sinh xã hội theo cách nghĩ đơn giản của tôi là người dân được yên tâm sống, để làm việc, để xây dựng cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn”.

Chia sẻ về điều này, ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân cho biết: Mặc dù hằng năm cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tranh thủ các nguồn lực, thực hiện chế độ, chính sách cho Nhân dân, nhưng do đặc thù địa hình cách trở bởi dòng sông Mã nên hễ mưa, lũ là nơi này bị cô lập hoàn toàn. Điều này, cản trở rất nhiều đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con. Thiết nghĩ, khi có cây cầu, chắc chắn bà con sẽ rất vui, đúng như kỳ vọng và sự chờ đợi của người dân khi đặt tên: bản Vui”.

2. Lợi thế hơn bản Vui, bản Tân Sơn chỉ cách trung tâm xã Phú Xuân chừng 4km, có điện lưới từ năm 2010, hệ thống đường bê tông rộng 3,5m cơ bản đã hoàn thiện. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, trong giai đoạn 2020-2025, bản có 50 hộ được xây mới và sửa chữa nhà.

Bản Tân Sơn xưa gọi theo tiếng Mường là bản Kê Đế để chỉ vùng đất trồng ngô, ngô trồng ở đâu lên đó, bắp ngô to và mẩy hạt. Bản có các núi Pa Rang, Pa Ron, Pa Páng cùng các con suối Ki Di, Co Chương, Co Pai, suối Héo là điều kiện để bà con trồng cây lâm nghiệp, cây lúa nước, ngô, sắn. Đặc biệt nằm ở chân núi Pù Luông, bản được đầu tư trồng cây lát, cây dổi, cây mỡ... trên diện tích 70ha, đồng thời hỗ trợ tiền phân bón, giống, công chăm sóc. Thu nhập dần ổn định. Đặc biệt, với gần 200 người tham gia thị trường lao động trong các công ty, nhà máy đã góp phần nâng cao đời sống, xây dựng bản làng.

Có sự hỗ trợ của nhà nước cộng thêm sự vận động của người dân, Tân Sơn là bản sạch đẹp nhất, người dân có điều kiện kinh tế tốt nhất trong tổng số 11 bản của xã Phú Xuân. Anh Phạm Bá Khâm, bí thư kiêm trưởng bản kể về từng trường hợp cụ thể. Trong đó có gia đình anh Phạm Bá Hoàng, hộ khó khăn nhất bản, và cũng là hộ được nhận hỗ trợ xây mới đợt đầu tiên. Đó là năm 2022, với sự hỗ trợ của nhà nước là 40 triệu đồng, anh vay mượn tạm bạn bè, huy động sự trợ giúp của người thân và bà con trong bản, xây ngôi nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. Có nhà ổn định, không lo con cái vất vưởng, 2 anh chị quyết định đi làm thuê. Dồn góp đến nay đã trả hết nợ, lại còn mua được xe máy, sắm sửa đồ dùng trong gia đình.

Chia sẻ với chúng tôi niềm vui khi được ở trong căn nhà mới, anh Cao Văn Thóng cho biết: Chúng tôi là 1 trong 23 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà mới. Nhờ có số tiền của nhà nước mà gia đình mới quyết tâm vay mượn để xây dựng. An cư rồi thì vợ chồng mới tập trung đi làm công ty. Cùng chung niềm vui này là các hộ gia đình Cao Văn Đang, Cao Văn Phúc, Cao Văn Thóng.

“Phú Xuân là một trong 21 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp vẫn được giữ nguyên. Sự ổn định này giúp xã duy trì được bản sắc văn hóa, cấu trúc hành chính và các đặc điểm địa lý riêng biệt, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương tập trung phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”, ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân khẳng định.

3. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh và mong muốn của Người, từ những ngày đầu lập nước, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng nỗ lực để đem lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đang nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra Chỉ thị số 22 thổi một luồng gió nhân ái mạnh mẽ, khởi xướng cuộc vận động sôi nổi rộng khắp trên mọi vùng miền, tác động đến mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đem lại niềm tin, hy vọng, thắp sáng giấc mơ an cư cho các hộ gia đình khó khăn.

An cư lạc nghiệp là ước mơ cháy bỏng của hơn 15.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của cuộc vận động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự hưởng ứng, tích cực cả về vật chất, công sức, tinh thần của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Vì thế, tính đến ngày 4/8, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 14.174 hộ, đạt 95,89% tổng nhu cầu, trong đó có 10.327 hộ thuộc diện hỗ trợ theo Chỉ thị số 42/CT-TTg; 1.142 hộ thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định số 21/QĐ-TTg và 2.705 hộ thuộc diện hỗ trợ theo Chỉ thị số 22-CT/TU. Đến ngày 7/8 tỉnh đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 13.726 hộ, bằng 92,87% tổng số hộ thuộc diện hỗ trợ. 606 hộ còn lại đã khởi công xây dựng, hiện các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện nhà ở theo kế hoạch.

Đi dọc mảnh đất xứ Thanh, những tháng ngày này, rất nhiều mái ấm kiên cố cho đồng bào đã được xây dựng bằng cả sự yêu thương, đùm bọc. Số nhà bàn giao tăng lên từng ngày, từng giờ, không chỉ được đo đếm bằng định lượng một cách cơ học mà đó còn là những con số của lòng dân.

Những ngôi nhà được xây dựng mang theo cả mầm xanh hy vọng, và tiếp sức để mỗi người, mỗi gia đình có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, thêm tin yêu vào cuộc sống, gửi gắm niềm tin với Đảng.

Bài và ảnh: Kiều Huyền