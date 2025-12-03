Hàn Quốc cân nhắc vai trò hòa giải trong căng thẳng Trung - Nhật

Tại cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài ở Seoul ngày 3/12, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết, Hàn Quốc có thể đảm nhiệm vai trò hòa giải “khi điều kiện cho phép” nhằm giảm căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ông nhấn mạnh, việc Hàn Quốc “nghiêng về bất kỳ bên nào” đều có thể trở thành yếu tố làm gia tăng đối đầu trong khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap.

Trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế về quan điểm của Seoul trước những diễn biến xấu gần đây trong quan hệ Trung – Nhật, Tổng thống Lee tái khẳng định lập trường trung lập, đồng thời để ngỏ khả năng Hàn Quốc can dự nếu xuất hiện nhu cầu về một “bên trung gian hòa giải”. Tổng thống Lee cho rằng “việc chọn bên chỉ làm xung đột leo thang”, đồng thời kêu gọi ưu tiên các giải pháp chung sống và giảm thiểu đối đầu.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 2/12, phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Cố vấn về Thống nhất Hòa bình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng thống nhất là con đường phải đi bất kể có mất hàng thập kỷ hay thậm chí hàng thiên niên kỷ và nhấn mạnh việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng sẽ là bước khởi đầu hướng tới sự chung sống hòa bình giữa hai miền Triều Tiên. Nhấn mạnh nhu cầu “tăng trưởng chung” có lợi cho cả Seoul và Bình Nhưỡng, ông kêu gọi những nỗ lực dần dần để bắt đầu hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm toàn cầu, chẳng hạn như các vấn đề về khí hậu và môi trường, thảm họa, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, theo đuổi một bán đảo không có vũ khí hạt nhân và thiết lập hòa bình lâu dài”, đồng thời cam kết sẽ đóng vai trò “người dẫn nhịp” để giúp tạo điều kiện cho đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ông cho biết thêm, chính quyền Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tích cực để giảm căng thẳng quân sự dọc theo Đường phân định quân sự (MDL) và ngăn ngừa các cuộc đụng độ bất ngờ ở khu vực biên giới.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Arirang.