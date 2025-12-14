Hàn Quốc áp dụng luật AI toàn diện từ tháng tới

Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai khung quy định mới về trí tuệ nhân tạo (AI) từ tháng tới, trong bối cảnh các startup và doanh nghiệp lo ngại các quy định toàn diện này có thể kìm hãm tăng trưởng của ngành và tạo thêm gánh nặng tuân thủ, đặc biệt đối với các công ty nhỏ.

Hàn Quốc áp dụng luật AI toàn diện từ tháng 1.2026. Ảnh: Asia Times.

Luật Khung về AI dự kiến có hiệu lực từ ngày 22/1/2026, bao gồm việc thành lập Ủy ban AI quốc gia, xây dựng kế hoạch phát triển AI cơ bản trong ba năm, cùng các yêu cầu về an toàn và minh bạch. Luật cũng đặt ra nghĩa vụ công bố thông tin và gắn nhãn đối với một số hệ thống và nội dung do AI tạo ra.

Nếu được thực thi đúng lộ trình, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng một khuôn khổ quản lý AI toàn diện. Trước đó, Liên minh châu Âu EU là khu vực đầu tiên thông qua luật liên quan đến AI, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý và định hình tương lai của ngành công nghiệp AI. Các quy tắc đầu tiên được áp dụng bao gồm định nghĩa về hệ thống AI, nâng cao nhận thức về AI và một số trường hợp sử dụng AI bị cấm do tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận được trong EU.

Hàn Quốc xây dựng kế hoạch phát triển AI cơ bản. Ảnh: MEXC Exchange.

Một quan chức của Hiệp hội Doanh nghiệp Internet Hàn Quốc cho biết, nhiều công ty có thể không có đủ thời gian chuẩn bị, do nghị định hướng dẫn thi hành dự kiến chỉ được hoàn thiện sát thời điểm luật có. Theo khảo sát gần đây của Startup Alliance, 98% trong số 101 startup AI trong nước được hỏi cho biết họ chưa xây dựng hệ thống để đáp ứng các yêu cầu của luật mới. Gần một nửa thừa nhận chưa quen thuộc với nội dung luật, trong khi số còn lại cho biết đã biết nhưng vẫn chưa sẵn sàng triển khai.

Giới quan sát cho rằng, nếu thời điểm thực thi không được điều chỉnh, một số doanh nghiệp có thể buộc phải thay đổi hoặc tạm dừng dịch vụ sau ngày 22/1. Áp lực pháp lý là một trong những lý do khiến ngày càng nhiều startup AI Hàn Quốc cân nhắc mở rộng sang Nhật Bản, nơi áp dụng cách tiếp cận quản trị mềm dẻo hơn.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap News Agency.