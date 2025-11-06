Hamas trao trả thêm thi thể con tin cho Israel

Lực lượng Hamas vừa tiếp tục trao trả thêm một thi thể con tin Israel thiệt mạng cho phía Israel, trong bối cảnh người dân Palestine khắp Dải Gaza đang chuẩn bị bước vào những tháng mùa đông giá lạnh với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về nơi ở, lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

Xe của Hội Chữ thập đỏ quốc tế chuẩn bị trao trả thi thể con tin cho Israel, tại thành phố Gaza, ngày 4 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Nhóm vũ trang Palestine ngày 5/11 thông báo rằng họ đã bàn giao thi thể con tin Israel thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC). Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã xác nhận việc bàn giao thi thể, cho biết hiện vẫn còn sáu thi thể con tin đang bị giữ lại tại Gaza.

Việc trao trả thi thể các con tin là một trong những điểm mấu chốt gây tranh cãi trong thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Hamas và Israel. Phía Israel cáo buộc nhóm vũ trang Palestine vi phạm thỏa thuận khi không trao trả toàn bộ thi thể. Israel đã tuyên bố rõ ràng rằng “nước này sẽ không thực hiện các cam kết trong giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn”, bao gồm việc cho phép dòng viện trợ nhân đạo được tự do vào Gaza cho đến khi tất cả các thi thể được trao trả.

Tuy nhiên, Hamas cho biết công tác tìm kiếm và thu hồi thi thể gặp nhiều khó khăn do tình trạng tàn phá nghiêm trọng tại Gaza, cũng như các hạn chế mà Israel áp đặt đối với việc đưa máy móc hạng nặng và xe ủi vào khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo, mặc dù lượng viện trợ đã tăng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10, nhưng số lượng lương thực và hàng cứu trợ được đưa vào Dải Gaza vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu.

Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) phân phát tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: The Associated Press.

Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) cũng ngày 5/11 cho biết, chính quyền Israel đã từ chối đề nghị từ các tổ chức cứu trợ quốc tế về việc đưa vật liệu trú ẩn - bao gồm lều bạt và chăn vào Dải Gaza. Bà Angelita Caredda, Giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của tổ chức cho biết : “Chúng tôi chỉ còn rất ít thời gian để bảo vệ các gia đình khỏi mưa lạnh mùa đông”. Bà nói thêm: “Hơn ba tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Gaza lẽ ra phải nhận được lượng lớn vật liệu xây dựng tạm trú, nhưng đến nay chỉ mới có một phần nhỏ trong số đó được chuyển vào. Cộng đồng quốc tế cần hành động ngay để đảm bảo việc tiếp cận nhanh chóng và không bị cản trở”.

Giới chức Gaza tuần trước cho biết, Israel chỉ cho phép trung bình 145 xe tải viện trợ vào Dải Gaza mỗi ngày kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực cho đến cuối tháng 10, tương đương khoảng 24% so với 600 xe tải/ngày theo thỏa thuận đã được thống nhất.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera