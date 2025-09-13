Hạm đội phương Bắc của Nga tập trận tên lửa ở Bắc Cực trong khuôn khổ Zapad-2025

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 thông báo Hạm đội phương Bắc của nước này đã thực hành trận đánh tên lửa chống lại lực lượng đổ bộ giả định trên tuyến đường biển phía Bắc, trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus.

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon được phóng thử từ tàu chiến Admiral Gorshkov của Hải quân Nga, ngày 29/11/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo thông báo, các tàu của nhóm viễn chinh Bắc Cực thuộc Hạm đội phương Bắc đã hoàn thành một số nhiệm vụ đối phó lực lượng đổ bộ giả định, thông qua các đợt phóng tên lửa và pháo kích trên vùng biển cả tuyến đường này.

Sau khi nhận nhiệm vụ đánh bại nhóm hải quân đối phương giả định, một trực thăng hải quân Ka-27 đã cất cánh từ tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk để tiến hành trinh sát đường không, xác định vị trí lực lượng đổ bộ đối phương và truyền dữ liệu mục tiêu cho tàu chiến.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/9 thông báo nước này và Belarus bắt đầu cuộc tập trận chiến lược chung mang tên “Zapad-2025” (Phương Tây-2025).

Cuộc tập trận là giai đoạn cuối trong chương trình huấn luyện chung của quân đội hai nước trong năm 2025. Cuộc tập trận diễn ra tại các bãi huấn luyện ở Belarus và Nga, cũng như tại vùng biển Baltic và Barents.

Theo Sputnik, mục tiêu của cuộc tập trận là "nhằm nâng cao kỹ năng của chỉ huy, cơ quan tham mưu, mức độ phối hợp và khả năng tác chiến thực địa của lực lượng liên khu vực và liên minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung để duy trì hòa bình, bảo vệ lợi ích và đảm bảo an ninh quân sự."

Ngoài ra, để diễn tập hành động phối hợp trong thành phần liên quân, cuộc tập trận còn mời các nhóm tác chiến của cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và một số quốc gia đối tác khác./.

Theo TTXVN