Hai cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh truy cập hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

Sau đó, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD, mã đăng nhập và mã xác nhận.

Tiếp tục nhấn vào mục “Tra cứu” để xem điểm thi.

Tra cứu qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử, thí sinh chỉ cần nhập số báo danh hoặc thông tin cá nhân để xem kết quả.

Mục tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đối với thí sinh tỉnh Thanh Hóa, sau khi truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thanhhoa.edu.vn, thí sinh tiếp tục chọn mục "Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026" trên giao diện trang chủ để tra cứu sau khi điểm được công bố.

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu có thể nộp đơn phúc khảo tại đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó hai ngày thi chính là ngày 11 và 12/6. Thí sinh thi hai môn bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được phép chọn môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đã học tại trường phổ thông.

NM