Hà Long triển khai các chương trình trọng tâm, khâu đột phá

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hà Long, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 25 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, với chương trình trọng tâm là xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch chung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Lãnh đạo xã Hà Long thăm mô hình trồng ổi VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn xã.

Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác hàng năm và toàn khóa, lựa chọn những nội dung trọng tâm để giải quyết. Đảng bộ xã đã lựa chọn khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong đời sống và sản xuất. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả của các ngành kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ chất lượng tăng trưởng. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác tư pháp trên địa bàn xã.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND xã. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ông Mai Nhữ Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Long, cho biết: “Với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, chuyên canh, nâng cao giá trị sản phẩm, xã đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững, với trọng tâm là chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, phát triển cây trồng chủ lực như lúa, ổi, dứa, dưa chuột gắn với tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới sản xuất hữu cơ. Đẩy mạnh liên kết “4 nhà”, xây dựng chuỗi giá trị nông sản, bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân. Khuyến khích khởi nghiệp trong nông nghiệp; tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao”.

Việc Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng giúp nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết vướng mắc tại cơ sở. Hoạt động này nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế và áp dụng khoa học - kỹ thuật. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã khuyến khích người dân ứng dụng công nghệ cao, đưa cơ giới hóa sản xuất lúa, tập trung, tích tụ đất đai phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, đã góp phần nâng cao thu nhập và thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Cùng với đó, xã đã tập trung phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Hà Long hiện có 4 sản phẩm OCOP, trong đó 3 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương.

Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, xã đã tập trung giải phóng mặt bằng thu hút nhà đầu tư vào đầu tư Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp Hà Long; duy trì phát triển một số nhà máy sản xuất gạch công nghệ mới, thúc đẩy sản xuất chế biến nông sản, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện toàn xã đã quy hoạch 3 cụm công nghiệp, trong đó có 1 cụm công nghiệp đang thực hiện giải phóng mặt bằng để kêu gọi nhà đầu tư vào để thực hiện dự án. Sản xuất gạch tiếp tục được duy trì phát triển, cải tiến về kỹ thuật, mẫu mã phù hợp với thị hiếu thị trường, đem lại doanh thu cao cho doanh nghiệp và tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản đã phát huy được vai trò, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, góp phần quan trọng trong khâu tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã. Toàn xã có 57 doanh nghiệp, 785 hộ kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động.

Với sự đồng thuận của “ý Đảng, lòng dân” và những bước đi bài bản trong phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng, Hà Long đang sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Bài và ảnh: Phan Nga