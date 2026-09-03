Hà Lan chuyển 86 tấn vàng từ Mỹ và Canada sang Anh, sẵn sàng cho tình huống khủng hoảng

Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) vừa cho biết đã chuyển khoảng 86 tấn vàng dự trữ từ New York (Mỹ) và Ottawa (Canada) sang London (Anh), trong bối cảnh “tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng”.

Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết đã chuyển 86 tấn dự trữ vàng của nước này ra khỏi Mỹ và Canada. Ảnh: APA.

Theo DNB, vàng được lưu giữ tại London có thể được giao dịch dễ dàng hơn so với lượng vàng đặt tại New York và Ottawa. Điều này giúp ngân hàng có thể nhanh chóng huy động nguồn dự trữ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Chủ tịch DNB Olaf Sleijpen cho biết việc điều chuyển đã nâng cao khả năng sử dụng nguồn dự trữ vàng của ngân hàng. Ông nhấn mạnh DNB không cho rằng sẽ phải sử dụng lượng vàng này trong thực tế, song việc tăng cường khả năng chống chịu và mức độ sẵn sàng trước các tình huống khủng hoảng vẫn là cần thiết.

Theo DNB, trước khi thực hiện điều chuyển, 31,3% lượng vàng dự trữ của Hà Lan được lưu giữ tại New York và 19,7% tại Ottawa. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ vàng tại mỗi địa điểm này đều ở mức 18,5%.

Trong khi đó, tỷ trọng vàng được lưu giữ tại London tăng đáng kể, từ 18,1% lên 32,1%. Khoảng 30,8% lượng vàng dự trữ tiếp tục được giữ tại Trung tâm Tiền mặt của DNB ở Zeist, miền Trung Hà Lan.

Tổng lượng vàng dự trữ của Hà Lan đạt 612,4 tấn vào cuối năm 2025, với giá trị khoảng 72,2 tỷ euro (83,7 tỷ USD). DNB duy trì dự trữ vàng tại nhiều địa điểm nhằm đa dạng hóa rủi ro.

DNB cho biết việc chuyển vàng từ Mỹ và Canada sang London được thực hiện một phần thông qua các giao dịch mua bán và một phần bằng hình thức vận chuyển trực tiếp. Trong quá trình này, hơn 27 tấn vàng vật chất được chuyển từ Mỹ và Canada tới Zeist. Một lượng vàng tương đương sau đó được chuyển từ Zeist sang London, qua đó tránh phải nấu chảy và đúc lại các thỏi vàng.

Theo DNB, việc kết hợp giữa mua bán và vận chuyển vật chất giúp phân tán những rủi ro liên quan đến việc vận chuyển một lượng lớn vàng.

Động thái của Hà Lan diễn ra trong bối cảnh DNB từng cảnh báo những rủi ro tiềm tàng đối với các giao dịch thanh toán của Hà Lan nếu Mỹ có thể tác động hoặc làm gián đoạn các giao dịch này. Ngân hàng này cũng nhiều lần kêu gọi giảm sự phụ thuộc của Hà Lan vào hệ thống tài chính Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: The Guardian, Xinhua.