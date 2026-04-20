Gương sáng ATVSV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được EVN vinh danh năm 2026

Trong dòng chảy không ngừng của sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, những người lao động trực tiếp tại hiện trường luôn là lực lượng nòng cốt góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia. Năm 2026, anh Cao Văn Lam - Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vinh dự là một trong những An toàn vệ sinh viên (ATVSV) tiêu biểu được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, anh Cao Văn Lam là 1 trong 3 cá nhân tiêu biểu của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được lựa chọn đề nghị EVN khen thưởng năm 2026 - sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và đóng góp nổi bật trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.

Là nhân viên sửa chữa trực tiếp, anh Lam đảm nhiệm công việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị quan trọng của nhà máy như máy phát, máy biến áp, máy cắt, động cơ công suất lớn... Với tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị, góp phần duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy.

Trong công tác chuyên môn, anh đã trực tiếp tham gia xử lý nhiều sự cố kỹ thuật phức tạp, đặc biệt là các hư hỏng liên quan đến hệ thống máy phát và thiết bị điện quan trọng; kịp thời khắc phục các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố, góp phần ngăn ngừa nguy cơ gián đoạn vận hành tổ máy. Trong các đợt tiểu tu, anh thực hiện hiệu quả công tác bảo dưỡng thiết bị như máy biến áp kích từ, máy biến áp trung tính, máy cắt 6,6kV và các động cơ công suất lớn, bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành.

Những ATVSV tiêu biểu của EVNGENCO1 tại Hội nghị vinh danh của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò là ATVSV, anh Cao Văn Lam luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người lao động tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Anh thường xuyên tổ chức phổ biến nội dung an toàn đầu giờ, kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện và báo cáo các nguy cơ mất an toàn để xử lý, ngăn ngừa sự cố.

Đặc biệt, anh tích cực ứng dụng công cụ trao đổi nội bộ để chia sẻ nhanh các thông tin về nguy cơ sự cố, giúp các bộ phận liên quan kịp thời phối hợp xử lý, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Với những đóng góp nổi bật, anh Cao Văn Lam liên tục đạt nhiều danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2021, 2023, 2024; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 cùng nhiều hình thức khen thưởng khác của EVNGENCO1 và Công ty.

Việc được EVN biểu dương, khen thưởng năm 2026 không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân anh Cao Văn Lam mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả phong trào ATVSV tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Đây cũng là nguồn động lực quan trọng để tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, góp phần bảo đảm sản xuất điện an toàn, ổn định và bền vững.

Phát huy truyền thống “Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm”, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng môi trường làm việc ngày càng an toàn, chuyên nghiệp, góp phần cùng EVNGENCO1 hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phương Lan (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)