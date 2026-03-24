Gương mặt tài năng của quần vợt xứ Thanh

Hơn một thập kỷ kiên trì, cậu bé Phạm Xuân Vũ gầy gò ngày nào giờ trở thành gương mặt trẻ giàu bản lĩnh, biết cân bằng giữa thể thao và cuộc sống trên hành trình chinh phục những vinh quang mới cho đội tuyển quần vợt Thanh Hóa.

Phạm Xuân Vũ luôn nỗ lực hết mình ở từng đường bóng trên sân. Ảnh: Anh Tuân

Một buổi sáng đầu năm 2015, cậu bé Vũ lúc ấy mới 8 tuổi, chuẩn bị lên lớp 3 được mẹ đưa đến Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa. Trước mắt Vũ là một thế giới sôi động khác với cuộc sống hàng ngày: những bước chạy, những cú đánh bóng, tiếng hô đầy uy lực trên sân tennis. Lúc ấy chưa bao giờ Vũ nghĩ về sau cuộc sống của mình sẽ gắn liền với sân đấu này.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển quần vợt Thanh Hóa Phạm Trung Dũng cho biết: “Thời điểm đó, Vũ rất gầy gò, nhỏ bé nên tôi và toàn đội đều gọi là Vũ “khỉ”. Nhưng đúng như biệt danh ấy, tôi thấy toát lên trong đôi mắt của em sự quyết tâm cao, đặc biệt là đôi chân di chuyển rất nhanh nhẹn. Gia đình cũng rất ủng hộ em chơi quần vợt rèn luyện sức khỏe nên tôi đã cho em thử những bước đầu tiên với môn này. Hành trình từ một cậu bé chưa biết gì về thể thao đến hôm nay của Vũ là một câu chuyện dài của sự kiên trì”.

Ban đầu, chưa xác định có theo đuổi được sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp hay không, Vũ vẫn song song học văn hóa rồi tranh thủ tập luyện khoảng 3 tiếng buổi chiều với HLV. Qua từng ngày Vũ tích lũy dần tình yêu thể thao với môn này trong bản thân và cứ thế phát triển chuyên môn cùng nó. Đam mê, nỗ lực và bền bỉ chính là con đường giúp Vũ thành công khi theo đuổi bộ môn tennis. Cũng chính khát khao hoàn thiện bản thân khiến anh không nề hà mỗi khi phải tập nặng để khắc phục những điểm yếu, hay những tháng ngày phải dành nhiều giờ liên tục chỉ để cải thiện lực đánh cũng như độ hóc hiểm cho những cú giao bóng của bản thân.

Vũ thử sức với giải đấu đầu tiên là giải Vô địch quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc năm 2015 và bị loại ngay từ vòng đầu. Điều đó là dễ hiểu với một cậu bé mới làm quen với quần vợt được gần một năm. Tuy nhiên, đáng quý là Vũ không nản lòng mà vươn lên mạnh mẽ. Những nỗ lực tích lũy không ngừng nghỉ của anh cuối cùng đã tạo nên thành quả. 2 năm sau, Vũ đã giành 3 HCV ở các giải Vô địch quần vợt thanh thiếu niên toàn quốc; Giải quần vợt năng khiếu toàn quốc và Giải các tay vợt trẻ xuất sắc toàn quốc. Đến năm 2019, Vũ giành 1 HCV tại Giải quần vợt vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc; 3 HCB ở các giải vô địch thanh thiếu nhi toàn quốc; Giải vô địch trẻ; Giải các tay vợt trẻ xuất sắc toàn quốc. Đây cũng là các giải đấu đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của Vũ trong phong cách thi đấu khi có nhiều pha bóng tấn công sắc sảo, tư duy bóng ngày càng tốt hơn.

Biến cố đến với Vũ vào năm 2020 khi Vũ bị gãy tay trong một lần vui đùa cùng bạn bè ở trường học. Thời gian đầu, cậu bé lúc ấy mới 13 tuổi đã có lúc chán nản, bật khóc vì nghĩ không còn theo đuổi được môn thể thao yêu thích. “Rất may mắn và hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn là sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè. Cùng với sự quan tâm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao, HLV đã giúp tôi vượt qua thời gian khủng hoảng, để quay trở lại với niềm đam mê của mình”, Vũ chia sẻ.

Sau thời gian điều trị và hồi phục, Vũ trở lại sân với tinh thần mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn. Những cú đánh sau đó không chỉ là cuộc cạnh tranh với đối thủ, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của chính mình. Giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, Vũ liên tục gặt vàng ở các giải đấu mà mình tham dự.

Điều đáng mừng với đội tuyển quần vợt Thanh Hóa chính là việc Vũ vừa thi đấu tốt tại giải quần vợt truyền thống trẻ quốc gia hàng năm, vừa giành thành tích cao tại giải vô địch quần vợt bãi biển quốc gia trong những năm qua, đồng thời lại chơi hay cả ở nội dung solf tennis (môn thể thao chơi gần giống tennis nhưng với dụng cụ và luật thi đấu khác biệt). Minh chứng là anh đã giành rất nhiều HCV, HCB, HCĐ tại các giải đấu này.

Với việc Pickleball được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đã nhanh nhạy thành lập môn Pickleball trong phân môn đội tuyển quần vợt. Phạm Xuân Vũ lại là VĐV được đặt niềm tin ở môn mới này.

Tương tự như quần vợt, với Pickleball, khi đã tham gia, Vũ khẳng định mình luôn rất tập trung chuyên môn với quyết tâm cao nhất mà không hời hợt. Ngay sau khi chơi không lâu, Phạm Xuân Vũ đã trở thành nhà vô địch đôi nam U18 PPA Tour Asia - MB Việt Nam Cup 2025, giành HCV tại Giải trẻ Pickleball vô địch quốc gia.

“Tuy không phải là VĐV có thể hình lý tưởng, nhưng Phạm Xuân Vũ lại đặc biệt có tố chất thể thao. Chịu khó học hỏi, không nản chí với những bài tập khó, tuân thủ giờ giấc, tập luyện nghiêm túc và hoàn thành xuất sắc các bài tập. Dù giải lớn hay nhỏ, em đều nỗ lực thi đấu hết sức mình với lối chơi cống hiến. Mới 19 tuổi, Vũ vẫn đang là niềm hy vọng vàng của quần vợt Thanh Hóa trong tương lai”, HLV trưởng đội tuyển quần vợt Thanh Hóa Phạm Trung Dũng đánh giá.

Với chỉ tiêu 1 HCV môn Pickleball tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay, Vũ hiểu chặng đường phía trước còn rất dài. Mọi thứ có thể xoay chuyển rất nhanh, cánh cửa vinh quang rộng mở, song cũng sẵn sàng khép lại khi xao nhãng. Chính vì thế hiện tại Phạm Xuân Vũ đang nỗ lực từng ngày cho những khát khao chinh phục vinh quang mới.

Anh Tuân