GreenClothBag - Xưởng sản xuất & In ấn túi vải không dệt giá rẻ Hà Nội

Trong xu thế tiêu dùng xanh đang lan tỏa mạnh mẽ, túi vải không dệt trở thành lựa chọn thông minh để thay thế bao bì nilon. Tại Hà Nội, GreenClothBag nổi bật là xưởng sản xuất và in ấn túi vải không dệt uy tín, giá rẻ, mang đến giải pháp bao bì bền vững cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giới thiệu về GreenClothBag

GreenClothBag là thương hiệu túi vải thân thiện môi trường trực thuộc Công ty TNHH Dệt May Thành Tiến. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã đặt mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu thông qua những sản phẩm bao bì xanh.

Châm ngôn hoạt động “Sống xanh - Sản phẩm xanh - Thương hiệu xanh” được GreenClothBag coi là kim chỉ nam. Đội ngũ thiết kế và sản xuất luôn đổi mới mẫu mã, tối ưu quy trình để tạo ra sản phẩm bền đẹp, an toàn cho sức khỏe người dùng. Từng chi tiết từ đường may, chất liệu đến kiểu dáng đều được chăm chút nhằm mang lại giá trị vượt trội.

Danh mục sản phẩm của GreenClothBag vô cùng phong phú: Túi vải không dệt, túi canvas/vải bố, túi đay/linen, túi vải dù, túi giữ nhiệt, balo vải và nhiều mẫu thiết kế độc đáo khác. Mỗi sản phẩm đều có thể in ấn logo, slogan hoặc thiết kế theo yêu cầu, phù hợp cho sự kiện, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp thời trang hay các chiến dịch quảng cáo.

Dịch vụ may và in ấn túi vải không dệt tại GreenClothBag

GreenClothBag mang đến dịch vụ toàn diện, giúp khách hàng nhận sản phẩm hoàn thiện từ ý tưởng đến thành phẩm. Dù là đơn hàng số lượng lớn hay nhỏ, mẫu mã đơn giản hay phức tạp, đơn vị đều có giải pháp tối ưu về chi phí và thời gian. Quy trình dịch vụ may và in ấn túi vải không dệt tại GreenClothBag gồm:

Tư vấn & thiết kế: Khách hàng trao đổi yêu cầu về kích thước, màu sắc, kiểu dáng, logo. GreenClothBag hỗ trợ thiết kế miễn phí và cung cấp bản vẽ, mẫu thử để dễ dàng chỉnh sửa.

Cắt vải: Sau khi duyệt mẫu, vải được cắt theo kích thước chuẩn, đảm bảo tiết kiệm nguyên liệu và độ đồng đều cao.

In ấn logo/slogan: Sử dụng công nghệ in lụa, chuyển nhiệt hoặc in PET, giúp hình ảnh sắc nét, bám màu tốt và bền đẹp.

Kiểm tra chất lượng: Từng sản phẩm được kiểm duyệt cẩn thận về đường may, màu in và bề mặt hoàn thiện.

Hoàn thiện & giao hàng: Sản phẩm được đóng gói chuyên nghiệp, giao hàng đúng hẹn trên toàn quốc, đặc biệt thuận tiện cho khách hàng tại Hà Nội.

Với quy trình khép kín và kiểm soát chặt chẽ, GreenClothBag mang đến sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng, thẩm mỹ và thời gian. Khách hàng luôn yên tâm nhận được túi vải đúng yêu cầu, đúng tiến độ và tối ưu ngân sách.

Lý do nên chọn GreenClothBag sản xuất túi vải không dệt

GreenClothBag chinh phục khách hàng không chỉ bằng sản phẩm bền đẹp mà còn bởi cam kết xanh, giá cả hợp lý và dịch vụ tận tâm. Những lý do dưới đây cho thấy vì sao GreenClothBag luôn được các doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

Uy tín và kinh nghiệm lâu năm: GreenClothBag trực thuộc TTText Co., LTD, có hệ thống nhà xưởng khép kín cùng đội ngũ nhân viên tay nghề cao. Với gần 10 năm hoạt động, công ty đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu lớn nhỏ trong lĩnh vực F&B, bán lẻ, thời trang và tổ chức sự kiện.

Sản phẩm thân thiện môi trường và đa dạng mẫu mã: Túi vải không dệt của GreenClothBag được làm từ chất liệu có thể tái sử dụng nhiều lần, dễ phân hủy và thân thiện với môi trường. Các loại túi từ túi kéo dây, túi quà tặng, túi siêu thị đến túi đựng hồ sơ đều có nhiều kích thước, màu sắc và kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Giá thành cạnh tranh và linh hoạt đơn hàng: Là xưởng sản xuất trực tiếp, GreenClothBag không qua nhiều khâu trung gian, giúp tối ưu chi phí. Khách hàng đặt số lượng lớn sẽ được hưởng mức giá hấp dẫn, trong khi các đơn lẻ vẫn được phục vụ chu đáo với mức giá hợp lý.

Dịch vụ chuyên nghiệp, tiến độ đảm bảo vượt mong đợi: Từ khâu tư vấn, thiết kế, sản xuất đến giao hàng, GreenClothBag luôn chuyên nghiệp và minh bạch. Sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao, cùng chính sách hậu mãi rõ ràng, mang lại sự an tâm cho khách hàng khi hợp tác lâu dài.

GreenClothBag không chỉ mang đến những sản phẩm túi vải bền đẹp mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu xanh. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp bao bì quảng cáo hoặc quà tặng thân thiện môi trường, GreenClothBag là lựa chọn đáng tin cậy. GreenClothBag đối tác uy tín luôn đồng hành cùng thương hiệu của bạn.

