Góp phần lan tỏa thông điệp lối sống xanh

Với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, "Cùng Việt Nam tiến bước" là sự kiện hưởng ứng hoạt động đi bộ, khuyến khích mỗi người chủ động lối sống lành mạnh, tích cực, thân thiện hơn với môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Tại Thanh Hóa, hàng nghìn người đã tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Từ 5 giờ ngày 30/8, Đại úy Nguyễn Thị Thùy, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng đồng đội có mặt tại Quảng trường Lam Sơn để tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Mặc dù đã nhiều lần góp mặt tại các hoạt động cộng đồng, nhưng Đại úy Nguyễn Thị Thùy vẫn ấn tượng với sự kiện này, bởi cô nhận thấy lợi ích thiết thực của môn thể thao đi bộ đối với sức khỏe bản thân cũng như cộng đồng.

Đại úy Nguyễn Thị Thùy chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là một chương trình rất ý nghĩa và đáng để tham gia. Bởi “Cùng Việt Nam tiến bước” không đơn thuần chỉ là một hoạt động đi bộ, mà mỗi bước chân đều mang nhiều giá trị: rèn luyện sức khỏe cho bản thân, kết nối cộng đồng và góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, bảo vệ môi trường.

Với tôi, điều ý nghĩa nhất là những việc lớn đôi khi bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Một người đi bộ có thể chỉ là vài nghìn bước chân, nhưng khi hàng triệu người cùng bước đi thì sẽ tạo nên một sức lan tỏa rất lớn”.

Người dân Thanh Hóa phấn khởi tham gia sự kiện.

Hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” theo sáng kiến của Báo Nhân Dân và Bộ Công an, được triển khai lần đầu tiên vào tháng 8/2025. Năm nay, sự kiện có sự tham gia và ủng hộ của Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại Thanh Hóa, hơn 7.800 người gồm công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân phấn khởi, tự hào mặc áo cờ đỏ sao vàng, hướng về quảng trường Lam Sơn để tham dự chương trình.

Là những người trẻ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức rất háo hức được tham gia chương trình.

Đinh Thị Khánh Linh, sinh viên lớp K27, Khoa Giáo dục mầm non cho biết: “Qua sự kiện, em nhận thấy đi bộ không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải và hạn chế ô nhiễm. Em nghĩ sinh viên nên tích cực đi bộ khi có thể để cùng nhau xây dựng lối sống xanh, có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất”.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Chị Phương Thảo, ở phường Hạc Thành phấn khởi nói: “Khu phố chúng tôi thành lập được nhóm đi bộ vào buổi tối hàng ngày từ lâu rồi. Hoạt động này không chỉ mang lại sự thư giãn, vui khỏe sau ngày làm việc căng thẳng, mà còn khơi dậy được sự đoàn kết, thúc đẩy việc tập luyện thể dục thể thao của phố, phường. Vậy nên khi thấy các phương tiện truyền thông quảng bá về chương trình, nhóm chúng tôi đã đăng ký tham gia ngay.

Đến đây mới thấy được rõ hơn không khí sôi nổi, và hiểu hơn về việc đi bộ không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện có sử dụng nhiên liệu như xăng, dầu, hạn chế ô nhiễm môi trường”.

Hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” góp phần lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen, xây dựng phong trào đi bộ nhằm giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi bước chân hôm nay là nhịp bước của tinh thần đoàn kết, của niềm tự hào dân tộc và khát vọng cùng chung sức xây dựng một Việt Nam xanh, khỏe mạnh, năng động, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Lan Anh