Góp phần hình thành kỹ năng bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu cho học sinh, sinh viên

Cùng với việc trang bị kiến thức văn hóa theo khung chương trình giáo dục phổ thông, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên (HS,SV) những kiến thức, kỹ năng hành động bảo vệ môi trường (BVMT), chống biến đổi khí hậu (BĐKH).

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tìm hiểu, cập nhật kiến thức về BVMT, chống BĐKH tại Trung tâm Giáo dục BĐKH, Trường Đại học Hồng Đức.

Để nâng cao nhận thức của giáo viên và HS về BVMT, chống BĐKH, đầu mỗi năm học các trường học trên địa bàn tỉnh đều xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa và thiết thực như: tham gia hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày môi trường thế giới”; quét dọn, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học... Nhiều trường học còn tổ chức hoạt động thi văn nghệ, viết bài về đề tài BĐKH và ứng phó với BĐKH, làm đồ dùng tái chế từ các vỏ đồ hộp, giấy bìa loại, vật dụng cũ...; đưa nội dung BVMT vào các phong trào thi đua, có sơ kết, tuyên dương khen thưởng. Ví như tại Trường Tiểu học Hoằng Lưu, xã Hoằng Châu, để xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, nhà trường đã chủ động trang bị những đồ dùng bảo đảm an toàn, trồng cây xanh trong khuôn viên sân trường; xây dựng khu vệ sinh bảo đảm yêu cầu; phun thuốc diệt muỗi không gian trường học định kỳ... Đặc biệt, trong quá trình giảng dạy và học tập tại nhà trường, chiều thứ 6 hằng tuần, giáo viên, HS nhà trường cùng nhau tổng vệ sinh phòng học, khuôn viên sân trường. Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của HS về vai trò của môi trường, cây xanh cũng như tác hại của BĐKH đối với sự sống, nhà trường còn chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục BVMT cho HS thông qua các tiết học, môn học phù hợp và các buổi ngoại khóa, sinh hoạt đầu giờ, chào cờ...

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, hoạt động giáo dục BVMT, chống BĐKH được triển khai từ nhiều năm nay trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành như: Chỉ thị số 02/2005/CT-BGDĐT về việc “Tăng cường công tác giáo dục BVMT”; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Theo đó, ở bậc học mầm non, các nhà trường thực hiện giáo dục BVMT thông qua hoạt động vui chơi theo chuyên đề “Bé làm quen với môi trường xung quanh”; bậc tiểu học với các môn học: Giáo dục sức khỏe, tìm hiểu tự nhiên, xã hội; bậc THCS, THPT lồng ghép chương trình giáo dục BVMT trong nhiều môn học, đặc biệt là môn Địa lý, Sinh học, Giáo dục công dân, Hóa học và thông qua các hoạt động trải nghiệm...

Cùng với các cơ sở giáo dục ở bậc học phổ thông, Trường Đại học Hồng Đức cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm trang bị kiến thức hữu ích cho HS,SV, hướng các em đến những hành động thiết thực chống BĐKH. TS. Lê Văn Cường, Trưởng Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp cho biết: “Trường Đại học Hồng Đức là một trong số ít và là trường đại học đầu tiên đưa học phần “Đại cương về BĐKH” vào tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học từ khóa tuyển sinh năm 2024. Đặc biệt, tháng 9/2024, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của trẻ em và cộng đồng thông qua giáo dục khí hậu và trồng rừng tại tỉnh Thanh Hóa” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em - Văn phòng Đại diện tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm Giáo dục BĐKH, Trường Đại học Hồng Đức được thành lập. Đến nay, sau 1 năm vận hành, trung tâm đã đạt được nhiều kết quả tích cực và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng HS,SV trên địa bàn tỉnh với gần 3.600 lượt HS,SV của Trường Đại học Hồng Đức và 11 trường THPT trên địa bàn tỉnh đã đến học tập, trải nghiệm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cá nhân trong ứng phó với BĐKH”. Được biết, mục tiêu đặt ra sau 3 năm kể từ khi Trung tâm Giáo dục BĐKH đưa vào vận hành sẽ có khoảng 4.300 HS tham gia vào các hoạt động tại trung tâm và hơn 5.000 HS tham gia các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thích ứng với BĐKH tại 11 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như: Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Như Thanh, Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Chu Văn An...

Thực tế cho thấy, nếu ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường các em HS,SV có ý thức BVMT và nhận thấy trách nhiệm, thách thức của vấn đề tài nguyên và môi trường đối với tương lai của chính mình, chắc chắn rằng các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho người thân và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của BVMT cùng những hành động tích cực nhằm ngăn chặn các thảm họa do BĐKH và tàn phá môi trường gây ra.

