Gỡ nút thắt, khơi thông các dự án tồn đọng

Những năm qua, phường Sầm Sơn thu hút đầu tư nhiều dự án lớn. Bên cạnh các dự án phát huy hiệu quả, vẫn còn nhiều dự án đầu tư dở dang, tồn đọng, kéo dài. Hiện nay, phường Sầm Sơn đang phối hợp với các sở, ngành rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý phù hợp cho từng dự án nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư.

Phường Sầm Sơn được xem xét áp dụng Nghị quyết 29 và Nghị định 147 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng.

Qua rà soát, phường Sầm Sơn có 22 dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đến nay, 14 dự án đã cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 1 dự án được đưa ra khỏi danh sách tồn đọng do vẫn trong thời gian thực hiện; 1 dự án đã có phương án xử lý khả thi. 6 dự án còn lại đều là các dự án đầu tư ngoài ngân sách, có nhiều vướng mắc về đất đai và pháp lý, đang được các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu phương án tháo gỡ.

Trong số 14 dự án đã cơ bản được xử lý, có 12 dự án đầu tư công đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng, chỉ còn một số hạng mục chưa thể triển khai do vướng giải phóng mặt bằng. Phường Sầm Sơn đang thực hiện các thủ tục pháp lý để kết thúc các dự án. Phần diện tích chưa giải phóng sẽ được xem xét quy hoạch, triển khai dự án mới khi đủ điều kiện; thực hiện bồi thường, tái định cư theo thời điểm giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng chênh lệch giữa giá đền bù và giá đất tái định cư, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng

Đối với 6 dự án còn tồn đọng, đều có quy mô lớn đến rất lớn, gồm: Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn; Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội và các dự án đối ứng; Khu vườn đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ; Khu dân cư dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn; Khu dịch vụ thương mại tổng hợp; Bãi đỗ xe tập trung và Trung tâm thương mại của Công ty Cổ phần Đại Long Group. Các dự án này đang gặp nhiều vướng mắc khác nhau như chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao hoặc cho thuê hết diện tích đất, đã xây dựng nhưng thiếu thủ tục pháp lý hoặc chưa thể triển khai xây dựng.

Điển hình là Dự án khu vườn đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ, được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh ngày 5/6/2026, thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khoảng 80.000m2 trong tổng diện tích 222.500m2 được giao chồng lấn hành lang bảo vệ bờ biển, không đủ điều kiện đầu tư xây dựng mới. Việc lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu giá nhưng vẫn được cho thuê đợt 1 có diện tích 207.000m2 là chưa đúng quy định. Sau hơn 8 năm, dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét áp dụng các quy định của Nghị quyết 29/2026/QH16 và Nghị định 147/2026/NĐ-CP để tháo gỡ vướng mắc của dự án.

Đối với Dự án bãi đỗ xe tập trung và Trung tâm thương mại của Công ty TNHH Xây dựng và du lịch Hưng Phong, các hạng mục công trình đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa dự án vào khai thác do vướng mắc pháp lý. Dự án gồm khu nhà điều hành đã xây dựng cơ bản phần thô và dãy shophouse đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do không phải dự án kinh doanh bất động sản nên chủ đầu tư không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng sẵn có.

Hiện các cơ quan chức năng đang nghiên cứu cơ sở pháp lý, đánh giá tính phù hợp và khả thi của việc điều chỉnh, bổ sung nội dung kinh doanh bất động sản trong chủ trương đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua theo quy định.

Đối với các dự án còn lại, khó khăn chủ yếu liên quan đến việc khấu trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước; việc xây dựng trên phần diện tích chưa được giao đất dẫn đến vi phạm hành chính và phải tạm dừng thi công... Các nội dung này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đánh giá, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Thực tế cho thấy, việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ khó, đòi hỏi phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề pháp lý, đất đai, đầu tư và trách nhiệm của các bên liên quan. Hiện nay, phường Sầm Sơn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền tập trung tháo gỡ những “nút thắt” còn lại cho từng dự án. Khi các vướng mắc từng bước được giải quyết, những dự án đã nhiều năm “đứng yên” sẽ có điều kiện được tiếp tục triển khai, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến du lịch Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Lan Phương