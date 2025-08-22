Giúp đồng bào “an cư” giữ đất biên cương

Trong chuyến công tác vào bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, chúng tôi gặp ông Thao Văn Dia, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Khi nhắc đến bản Mùa Xuân, nhiều người sẽ hình dung về một bản người Mông lạc hậu, nghèo nàn và vô cùng khó khăn với rất nhiều cái không.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung giúp Nhân dân thu hoạch sắn.

Tuy nhiên, hiện nay bản Mùa Xuân đã có một diện mạo mới. Nhiều năm qua, ông Dia đã không ngừng cùng với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân không phá rừng làm rẫy, du canh, du cư, ổn định cuộc sống phát triển kinh tế. Nhờ đó, 113 hộ đồng bào dân tộc Mông đã có cuộc sống ổn định, không nghĩ đến chuyện di cư đến nơi khác.

Ông Thao Văn Dia cho biết: "Hơn 10 năm về trước, đời sống của bà con rất khó khăn, nhiều hộ gia đình bỏ bản để đi tìm vùng đất mới, có thời điểm cả bản chỉ còn lại trên dưới chục hộ. Từ khi có chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bà con dần ổn định cuộc sống và quyết tâm bám bản, bám làng. Để có được điều đó, các lực lượng chức năng, cán bộ đồn biên phòng, công an đã cử nhiều cán bộ vào cùng với bà con xây dựng bản làng. Cán bộ đã tuyên truyền, triển khai nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con Nhân dân; trực tiếp cùng Nhân dân trong bản cải tạo đất hoang trồng cây lúa nước; dựng nhà, kéo nước, làm thủy điện nhỏ; củng cố hệ thống chính trị, ban quản lý thôn, bản. Đến nay, người dân trong bản đã thành công trồng cây lúa nước 2 vụ/năm, biết chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa, 100% trẻ em được đến trường".

Bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt từ một bản nghèo, lạc hậu, nhờ sự đồng lòng của chính quyền, Nhân dân và sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, nay đã đổi thay. Các đảng viên biên phòng đã hướng dẫn các hộ gia đình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững gắn với XDNTM. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản Chiềng Căm còn hơn 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45,3 triệu đồng/người/năm. Đây cũng là địa bàn được Đồn Biên phòng Hiền Kiệt lựa chọn để xây dựng mô hình bản sáng vùng biên. Cuối năm 2024, bản Chiềng Căm đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Cùng với việc giúp người dân phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt không ngừng tăng cường công tác xây dựng hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đơn vị đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo với Đảng ủy xã, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh toàn diện. Từ việc trọng dân, lấy dân làm gốc, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới.

Gia đình anh Giàng A Chìa ở bản Ón, xã Tam Chung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm ở trong ngôi nhà tạm bợ. Anh cũng là người tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc số 270 trên địa bàn xã Tam Chung. Qua nắm bắt tình hình đời sống dân bản, Đồn Biên phòng Tam Chung đã vận động nguồn kinh phí để xây dựng “Mái ấm biên cương” cho gia đình anh Chìa. Công trình như món quà ý nghĩa, gắn kết tình quân dân thắm thiết của bộ đội biên phòng (BĐBP) với bà con khu vực biên giới.

“Mái ấm biên cương” là chương trình xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở các xã, thôn vùng biên giới miền núi, hải đảo, được BĐBP Thanh Hóa duy trì thực hiện từ nhiều năm qua. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và vận động quyên góp, đã có hàng chục căn nhà “Mái ấm biên cương” được xây tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên tuyến biên giới.

Trung tá Ngô Minh Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: “Thêm một “Mái ấm biên cương” được trao tặng, đồng nghĩa có thêm động lực cho bà con vững vàng bám trụ biên giới dẫu cuộc sống còn vô vàn khó khăn. Thời gian qua, đồn luôn đồng hành với đồng bào biên giới triển khai nhiều chương trình, mô hình ý nghĩa giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao mọi mặt đời sống, chung tay cùng lực lượng biên phòng xây dựng quê hương và bảo vệ biên giới".

Hiện nay Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP đang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nắm chắc tình hình các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, gia đình theo tôn giáo... để xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ từng hộ gia đình. Đồng thời, quán triệt thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tỉnh, đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa