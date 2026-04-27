Giữ vững vai trò nền tảng của Đảng

Chi bộ là “gốc rễ” của Đảng và sinh hoạt chi bộ (SHCB) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bởi vậy, đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB được Đảng ủy phường Sầm Sơn coi trọng nhằm xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 3, Đảng bộ Trường THPT Sầm Sơn, phường Sầm Sơn.

Về tổ dân phố Khang Thái, phường Sầm Sơn, những ngôi nhà cao tầng nối nhau mọc lên san sát. Những cung đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, sạch đẹp; đường điện, đường hoa, đường cây xanh làm bừng sáng cả một khu dân cư... Ông Lê Minh Châu, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận phố Khang Thái, cho biết: “Không phải ngẫu nhiên mà phố có được thành quả như thế. Kết quả đó xuất phát từ sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường, sự nỗ lực của cấp ủy chi bộ và sự đoàn kết trong Nhân dân. Ở phố Khang Thái, cấp ủy chi bộ đã thay đổi tư duy từ chỗ bàn những cái mình đang có sang thảo luận những điều người dân cần. Bởi xác định rõ việc gì có lợi cho dân phải cố gắng làm, nên những nội dung có ý nghĩa thiết thực gắn với đời sống dân sinh đã đi từ SHCB ra thực tiễn cuộc sống một cách tự nhiên nhất, nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của đảng viên và Nhân dân”.

Đảng bộ phường Sầm Sơn có 124 tổ chức đảng (trong đó có 11 đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở, 100 chi bộ trực thuộc) với hơn 4.330 đảng viên. Là đảng bộ có đông đảng viên, để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống Nhân dân. Đặc biệt, để “giữ lửa” cho các buổi SHCB, tránh sự nhàm chán, đơn điệu, hằng tháng các chi bộ đều lựa chọn những nội dung sinh hoạt phù hợp, đúng và trúng những vấn đề đảng viên, Nhân dân quan tâm để đưa ra bàn thảo. Vì thế, các buổi SHCB luôn thu hút đông đảo đảng viên dự, phát biểu ý kiến sôi nổi. Từ đó, uy tín của tổ chức đảng được nâng lên; sự gắn kết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân cũng được tăng cường để chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng SHCB trong giai đoạn mới, Đảng ủy phường Sầm Sơn yêu cầu các chi bộ duy trì lịch sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trên địa bàn phường triển khai đồng bộ việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, giúp việc SHCB được thuận tiện và phù hợp xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Sầm Sơn đã sử dụng thành thạo sổ tay đảng viên điện tử và hình thành thói quen đọc tài liệu trên ứng dụng này. Kết thúc buổi sinh hoạt, các chi bộ đã đăng tải nội dung, kết luận, nghị quyết trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để các đảng viên theo dõi. Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, các chi bộ đã đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, tập trung vào đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời khuyến khích các đảng viên đưa ra giải pháp sáng tạo trong giảng dạy. Đối với các đảng viên là tổ trưởng chuyên môn, trưởng các đoàn thể được phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát từng phần việc cụ thể. Việc phân công rõ người, rõ việc đã giúp các chi bộ phát huy vai trò trách nhiệm của từng đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của nhà trường. Đặc biệt, với sự quan tâm sát sao của các chi bộ, Đảng bộ Trường THPT Sầm Sơn luôn đi đầu trong công tác bồi dưỡng, kết nạp học sinh vào Đảng.

Để tạo dấu ấn trong SHCB, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sầm Sơn đã phân công các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên ban thường vụ đảng ủy trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ. Nhờ đó, việc điều hành SHCB ở các chi bộ được đầy đủ các bước theo quy định và ngày càng được nâng cao; diễn biến, nội dung sinh hoạt, ý kiến thảo luận, góp ý của đảng viên được ghi chép đầy đủ. Nghị quyết, kết luận của chi bộ cũng đã xác định đúng, trúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ của địa phương, bảo đảm thiết thực và tính khả thi cao. Đặc biệt, thông qua việc dự SHCB, các đồng chí lãnh đạo phường Sầm Sơn đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở. Từ đó, phối hợp cùng với chi bộ tìm ra các giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đổi mới tư duy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động là mục tiêu xuyên suốt trong SHCB ở phường Sầm Sơn. Đó là yếu tố quan trọng để “gốc rễ” của Đảng có sức sống bền vững, đồng thời khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu lớn, quan trọng, hướng đến xây dựng phường Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao của tỉnh và đô thị biển đặc sắc hàng đầu cả nước.

Bài và ảnh: Minh Khôi