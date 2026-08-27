Giữ vững quốc phòng - an ninh ngay từ cơ sở

Trong không khí nghiêm túc của buổi huấn luyện, 9 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Thiệu Toán tập trung thực hiện các nội dung theo chương trình dưới sự hướng dẫn của cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã. Những động tác được thực hiện thống nhất, dứt khoát cho thấy nền nếp huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu đang từng bước được duy trì tại cơ sở.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tại các địa phương.

Tiểu đội Dân quân thường trực xã Thiệu Toán được thành lập ngày 14/1/2026, gồm 9 thành viên được lựa chọn từ thanh niên địa phương có sức khỏe, trình độ và ý thức trách nhiệm. Đây là lực lượng được tổ chức trong quá trình Ban CHQS xã kiện toàn theo mô hình mới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Không chỉ duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, các chiến sĩ còn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, nắm địa bàn, tham gia phòng, chống thiên tai và phối hợp với lực lượng công an tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự. Từ những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, lực lượng dân quân thường trực góp phần tạo thế chủ động trong xử lý các tình huống phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Anh Lê Anh Sơn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực Ban CHQS xã Thiệu Toán, cho biết: “Từ khi thành lập, tiểu đội thường xuyên được cán bộ quân đội chính quy hướng dẫn, huấn luyện các nội dung chuyên môn. Qua đó, chế độ trực, huấn luyện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ từng bước đi vào nền nếp, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra”.

Thực tiễn tại xã Thiệu Toán cho thấy, việc tổ chức lực lượng dân quân thường trực gắn với kiện toàn Ban CHQS cấp xã đang tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở. Cùng với lực lượng dân quân, Ban CHQS xã được kiện toàn với đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh đã hoàn thành kiện toàn 166 Ban CHQS xã, phường, từng bước đưa hoạt động quân sự ở cơ sở vào nền nếp; tổ chức lực lượng dân quân thường trực tại 100% xã, phường, với 4 trung đội và 162 tiểu đội. Việc bố trí lực lượng thường trực rộng khắp tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống và tham gia các nhiệm vụ đột xuất, nhất là phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với tổ chức lực lượng, công tác huấn luyện được xác định là khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, khả năng thực hiện nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Các địa phương căn cứ đặc điểm địa bàn và yêu cầu thực tế để tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ sở. Kết quả kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho thấy 100% khoa mục đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi. Những con số này phản ánh sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng, đồng thời cho thấy chất lượng huấn luyện đang từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không chỉ là lực lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự tại cơ sở, lực lượng dân quân còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động gắn với đời sống Nhân dân. Trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng dân quân thường xuyên là một trong những lực lượng có mặt sớm tại địa bàn, góp phần hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả. Trong những thời điểm cần thiết, dân quân còn phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ mục tiêu trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng dân quân còn tích cực tham gia công tác dân vận, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, XDNTM, xóa đói, giảm nghèo và nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ dân quân ngày càng gắn bó với cộng đồng, trở thành cầu nối giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa