Giữ “mạch đập” trong sinh hoạt chi bộ ở vùng khó khăn

Sinh hoạt chi bộ được xem là “mạch đập” trong lãnh đạo ở cơ sở. Ở những vùng sâu, vùng xa, khi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, thì việc sinh hoạt chi bộ được xem là một bài toán cần có lời giải. Nếu ở đâu chi bộ có “mạch đập” đều và khỏe thì nơi đó chi bộ sẽ mạnh và ngược lại.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Cà Ná 2, xã Thanh Quân.

Thực tế tại một số xã miền núi, vùng sâu, vùng xa cho thấy, nơi nào chi bộ sinh hoạt nền nếp, nội dung thiết thực, nơi đó phong trào chuyển động, người dân tin tưởng. Nơi nào tổ chức sinh hoạt chi bộ theo lối “đếm đầu người”, làm cho xong, thì nơi đấy hoạt động kém chất lượng, chất lượng cuộc sống của người dân không được đổi mới. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải được xem vừa là yêu cầu thường xuyên, vừa là mệnh lệnh đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Đảng bộ xã Thanh Quân ở một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, hiện có 36 tổ chức Đảng với 764 đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất; nội dung sinh hoạt phải “bám vào thực tế của từng địa phương, từng đơn vị”. Trong sinh hoạt, từng cán bộ, đảng viên phải đứng lên phát biểu ý kiến, nêu rõ quan điểm, nội dung đóng góp, không để tình trạng như trước đây đảng viên đến họp cho có, hết thời gian rồi về, không đóng góp được gì cho chi bộ, cho sự phát triển của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân Lê Văn Thuận cho biết: Đảng bộ xã thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ xã gồm: Thanh Quân, Thanh Sơn và Thanh Xuân. Xác định việc triển khai, sinh hoạt chi bộ là “mạch đập”, là sức sống của từng chi bộ, là trách nhiệm của từng đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi ủy, bí thư chi bộ phải đổi mới phương thức nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nhất là nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến, những việc “nóng” ở thôn bản được đưa thẳng vào nghị sự, không né tránh. Mỗi quý chi bộ tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên đề về lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số cơ sở; XDNTM nâng cao; văn hóa, an ninh trật tự; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đảng ủy xã xác định bí thư chi bộ là “nhạc trưởng”, nếu nhạc trưởng lỏng tay “dàn nhạc” sẽ rối; nếu nhạc trưởng chắc tay thì bản nhạc hài hòa, người dân sẽ nghe và làm theo. Chính vì vậy, trong thời gian qua việc triển khai sinh hoạt ở các chi bộ trên địa bàn xã đã có sự đổi mới, đi vào thực chất, nhiều nội dung triển khai được người dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động của các chi bộ Đảng ở xã Thanh Quân là thực tiễn sinh động về quá trình tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã miền núi khó khăn theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Việc đảng viên gần dân, hiểu dân, chăm lo cho Nhân dân hơn đang được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện bằng những cách làm sinh động trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó đề ra được những giải pháp phù hợp, tạo chuyển biến rõ nét cho đời sống xã hội trên địa bàn.

Qua tìm hiểu ở một số chi bộ vùng sâu, vùng xa, nhất là ở các bản biên giới, trước đây không ít chi bộ từng rơi vào tình trạng sinh hoạt chi bộ “đúng kỳ” nhưng chưa “đúng việc”, tổ chức sinh hoạt đều nhưng nội dung nặng hình thức, đọc báo cáo thì nhiều, giải pháp ít. Nhưng từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phân công cấp ủy viên về dự sinh hoạt cùng chi bộ; mỗi kỳ sinh hoạt có nhiều đổi mới. Từ khâu chuẩn bị, các đồng chí trong chi ủy chuẩn bị hồ sơ, tài liệu gọn, rõ để gửi trước cho đảng viên nghiên cứu. Biên bản họp không phải “ghi chép dài” mà được xem là bản cam kết nhiệm vụ, có phân công, có tiến độ, tiêu chí đánh giá. Định kỳ, chi bộ giám sát công việc, đánh giá kết quả người thực hiện, đảng viên làm tốt được nêu gương, đảng viên làm chưa tốt bị phê bình nhắc nhở.

Từ thực tế cho thấy, không có vùng nào “khó” mãi nếu tổ chức Đảng mạnh, sinh hoạt chi bộ đổi mới, đảng viên gương mẫu, sát dân, vì dân. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng khó là một quá trình kiên trì, bài bản, thực chất. Đảng ủy xã cần quan tâm chỉ đạo để mỗi buổi sinh hoạt trở thành cuộc bàn việc của dân, mỗi đảng viên là điểm tựa niềm tin của cộng đồng, thì vùng khó sẽ chuyển mình, Nhân dân sẽ đồng thuận, phát triển sẽ bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiếu