Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm

Tô Hà
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 6 và 7/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm (ATTP) cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày 6 và 7/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm (ATTP) cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng gần 200 học viên là cán bộ, công chức làm công tác ATTP tại các xã, phường trong tỉnh.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lê Hồng Sơn, phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lê Hồng Sơn cho rằng, công tác bảo đảm ATTP hiện đứng trước nhiều yêu cầu mới, vì vậy việc cập nhật kịp thời các quy định pháp luật sẽ giúp đội ngũ cán bộ trang bị thêm kỹ năng, phương pháp để vận dụng hiệu quả vào công việc thực tế tại đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và đảm bảo ATTP trên địa bàn.

Báo cáo viên giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP.

Trong chương trình tập huấn, học viên được cập nhật các nội dung trọng tâm của các nghị định, thông tư, quyết định mới liên quan đến công tác quản lý ATTP, như: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương...

