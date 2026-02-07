Hotline: 0822.173.636   |

Giới thiệu những mẫu máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng chuyên dụng

Máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng là thiết bị vệ sinh hiện đại, được thiết kế chuyên biệt cho mục đích làm sạch bề mặt diện tích lớn. Với khả năng vừa chà sàn, hút nước và làm khô cùng lúc, công cụ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí nhân công. Dưới đây, hãy cùng chúng tôi khám phá TOP những sản phẩm đang được ưa chuộng nhất trên thị trường.

Máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng Kumisai KMS 2A

Thông số kỹ thuật

  • Motor chà sàn: 750W

  • Motor hút nước: 1200W

  • Điện áp: 220/230V/50Hz

  • Hiệu quả làm sạch: 2000 - 2500m2/ giờ

  • Tốc độ chà: 248 rpm/min

  • Áp lực bàn chải: 30kg

  • Đường kính bàn chà: 455 mm

  • Chiều rộng đầu hút: 755 mm

  • Thùng nước thải: 31.3L

  • Thùng nước sạch: 27.8L

  • Chiều dài dây điện: 18m

  • Đóng gói: 965 x 615 x 1020mm

  • Trọng lượng thực: 98.5 kg

  • Trọng lượng tịnh: 75kg

Kumisai KMS 2A.

Máy chà sàn nhà xưởng Kumisai KMS 2A sở hữu công suất motor chà 750W và motor hút nước 1200W, mang đến khả năng vệ sinh hiệu quả cho nhà xưởng với diện tích làm sạch từ 2000 đến 2500 m2/giờ.

Với tốc độ chà 248 vòng/phút và áp lực bàn chải 30kg, đảm bảo sàn sạch sâu mà vẫn giữ bề mặt an toàn. Ngoài ra, đường kính bàn chà 455mm và chiều rộng đầu hút 755mm, máy xử lý lượng nước thải và bụi bẩn tối ưu nhờ thùng nước sạch 27.8L và thùng nước thải 31.3L.

Giá bán tham khảo: 21.500.000đ

Máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng Palada PD-50D

Thông số kỹ thuật

  • Hiệu quả làm sạch: 1750m2

  • Motor hút: 1200W

  • Motor chà: 750W

  • Điện áp: DC 24V (2*12V) 100Ah

  • Tốc độ quay: 210 Vòng/ phút

  • Lực hút: 1427 mmH2O

  • Độ rộng cần gạt: 755mm

  • Độ rộng làm sạch: 510mm

  • Đường kính bàn chải: Φ510mm

  • Đường kính mâm gai: 20"

  • Thùng chứa nước bẩn: 50L

  • Thùng chứa nước sạch: 40L

  • Thời gian hoạt động: 3 - 4h

  • Độ ồn: 65dB

  • Trọng lượng máy: 148kg

  • Đóng gói: 1250 x 630 x 950mm

Palada PD-50D.

Palada PD-50D nổi bật với thiết kế thân máy bo tròn, kết hợp màu xanh dương và đen, tạo cảm giác mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Bánh xe và tay đẩy được trang bị chắc chắn, thuận tiện cho việc di chuyển trong các khu vực lớn như nhà xưởng, kho bãi.

Máy vận hành bằng acquy DC 24V (2*12V) 100Ah, cho phép làm việc liên tục 3-4 giờ mà không gián đoạn. Độ rộng làm sạch 510mm và tốc độ quay 210 vòng/phút, cho khả năng xử lý sàn nhà xưởng nhanh chóng và đồng đều. Độ ồn thấp 65dB mang lại môi trường làm việc êm ái.

Giá bán tham khảo: 29.400.000đ

Máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng Kumisai KMS 68B

Thông số kỹ thuật

  • Độ rộng làm sạch: 490mm/19"

  • Độ rộng cần gạt: 830mm

  • Thùng chứa nước sạch: 62L

  • Thùng chứa nước bẩn: 67L

  • Pin axit chì: 24V/100Ah

  • Motor hút: 1200W

  • Motor chà: 750W

  • Thời gian làm việc: 2-4h

  • Trọng lượng máy cả pin: 145kg

  • Hiệu quả làm việc: 2600m2/h

  • Kích thước máy: 1200x830x960mm

  • Đóng gói: 1400x690x1270mm

Kumisai KMS 68B.

Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS 68B là giải pháp vệ sinh tối ưu cho các nhà xưởng vừa và lớn, mang lại hiệu quả làm sạch nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Thiết kế chắc chắn với kích thước 1200x830x960mm và trọng lượng 145kg, đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển.

Thiết bị được trang bị motor chà 750W và motor hút 1200W, kết hợp với pin axit chì 24V/100Ah, cho phép vận hành liên tục 2-4 giờ mà không gián đoạn. Dung tích thùng nước sạch 62L và thùng nước bẩn 67L giúp giảm số lần đổ nước hoặc thay thùng trong quá trình vệ sinh, nâng cao hiệu suất công việc.

Giá bán tham khảo: 31.500.000đ

Máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng Kumisai KMS 58B

Thông số kỹ thuật

  • Motor chà: 750W

  • Motor hút: 1200W

  • Tổng công suất: 1950 W

  • Độ rộng làm sạch: 510mm

  • Độ rộng cần gạt: 755mm

  • Đường kính bàn chải: 510mm

  • Tốc độ chà: 210rpm

  • Lực hút: 140 mbar

  • Thùng chứa nước sạch: 50L

  • Thùng chứa nước bẩn: 55L

  • Hiệu quả làm sạch: 2000m2/h

  • Thời gian hoạt động: 4 - 6h

  • Pin: 2*12V/ 100Ah

  • Điện áp: 24V.DC

  • Trọng lượng máy: 148kg

  • Đóng gói: 1250x630x1070mm

Kumisai KMS 58B.

Kumisai KMS 58B giống như một “cơn lốc sạch sẽ” trên sàn nhà xưởng. Với khả năng làm sạch 2000 m2/giờ kết hợp bàn chải 510mm và cần gạt 755mm, máy giúp sàn luôn khô ráo, sạch sẽ, tiết kiệm thời gian và chi phí nhân công.

Dòng máy chà sàn này sử dụng công nghệ tiên tiến, mang lại khả năng làm việc nhanh chóng và ổn định, giúp giảm thiểu thời gian vệ sinh sàn. Đồng thời mang đến trải nghiệm làm việc thoải mái cho nhân viên, giúp họ hoàn thành công việc mà không bị mệt mỏi.

Giá bán tham khảo: 33.800.000đ

Có thể nói rằng, máy chà sàn công nghiệp liên hợp cho nhà xưởng là một công cụ không thể thiếu trong việc duy trì sàn nhà xưởng luôn sạch sẽ và khô ráo. Hãy đầu tư ngay để tối ưu hóa quy trình vệ sinh!

