Nhu cầu sửa nhà, sơn nhà tăng cao dịp Tết

Thị trường dịch vụ sửa chữa và sơn nhà tại các tỉnh thành phía Nam đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về nhu cầu khi nhiều gia đình muốn "đổi mới" không gian sống để đón năm mới.

Theo một số dịch vụ sửa nhà Bình Dương , lượng đơn hàng sửa chữa, cải tạo nhà hiện đang tăng khoảng 35-40% so với các tháng trước đó. Nguyên nhân chính đến từ tâm lý người Việt muốn "nhà cửa sạch đẹp", cùng với việc nhiều gia đình đã dành dụm tiền từ năm cũ để đầu tư cải thiện chất lượng sống. Chị Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, Thuận An) cho biết: "Nhà tôi đã 7 năm chưa sơn lại, tường bong tróc nhiều chỗ. Năm nay gia đình quyết định sửa lại toàn bộ để cải thiện không gian sống" .

Thợ Bình Dương tỉ mỉ thực hiện xử lý tường bong tróc, tạo nền móng vững chắc cho lớp sơn mới bền đẹp.

Không chỉ quan tâm đến giá cả, khách hàng hiện nay ngày càng chú trọng đến chất lượng thi công, độ bền của vật liệu và uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ sơn sửa nhà Bình Dương . Điều này xuất phát từ những kinh nghiệm không mỹ mãn khi sử dụng dịch vụ thiếu chuyên nghiệp trước đó, dẫn đến tình trạng phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Anh Trần Văn Hùng (45 tuổi, Bình Dương) chia sẻ: "Lần trước tôi thuê thợ quen làm rẻ nhưng sau 3 tháng sơn đã bong tróc, nứt nẻ. Lần này tôi quyết định tìm đơn vị uy tín dù giá cao hơn một chút" .

Sử dụng sơn chính hãng kết hợp kỹ thuật lăn chuyên nghiệp giúp màng sơn mịn, đều màu và có độ bền cao trước thời tiết khắc nghiệt. Nguồn: Thợ Việt

Trong bối cảnh đó, Thợ Bình Dương hiện đang là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa và sơn nhà được nhiều khách hàng tín nhiệm tại khu vực Bình Dương và các tỉnh lân cận. Đơn vị này cung cấp đa dạng dịch vụ từ sơn mới, sơn lại nhà cũ, sửa chữa các hư hỏng về điện nước, chống thấm, đến cải tạo, nâng cấp toàn diện không gian sống. Điểm nổi bật của Thợ Bình Dương là đội ngũ thợ có tay nghề cao, được đào tạo bài bản, cùng quy trình làm việc chuyên nghiệp từ khảo sát, báo giá đến thi công và bảo hành. Chị Phạm Thị Lan (Dĩ An, Bình Dương) - một trong những khách hàng đã sử dụng dịch vụ, cho biết: "Tôi rất hài lòng với chất lượng sơn nhà. Các anh thợ làm việc rất cẩn thận, sạch sẽ, đúng tiến độ cam kết. Đặc biệt là sau 6 tháng, tường nhà vẫn đẹp như mới, không bị bong tróc hay phai màu".

Ngoài sơn nhà, đội ngũ kỹ thuật Thợ Bình Dương còn hỗ trợ sửa chữa điện nước và chống thấm toàn diện.

Cùng chung ý kiến trên, Anh Lê Minh Tuấn (Thuận An) có đánh giá: "Dịch vụ sửa chữa nhà của Thợ Việt tại Bình Dương rất chuyên nghiệp. Từ khâu tư vấn, báo giá đến thi công đều minh bạch, rõ ràng. Giá cả hợp lý so với chất lượng nhận được. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ cho các dự án tiếp theo". Một xu hướng đáng chú ý khác trong ngành sửa chữa, sơn nhà hiện nay là sự quan tâm ngày càng tăng đối với các loại sơn và vật liệu thân thiện với môi trường, ít độc hại. Nhiều gia đình sẵn sàng chi trả thêm 15-20% để sử dụng sơn không mùi, ít VOC (chất hữu cơ dễ bay hơi), đảm bảo an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ngôi nhà có diện mạo mới rạng rỡ sau khi được Thợ Bình Dương cải tạo, giúp không gian sống hiện đại và an toàn hơn. Ảnh: Thợ Việt.

Theo các chuyên gia xây dựng, lựa chọn đơn vị thi công uy tín, sử dụng vật liệu chất lượng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí trong dài hạn mà còn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Họ khuyến nghị người dân nên tham khảo kỹ đánh giá của khách hàng trước đây, yêu cầu xem các công trình mẫu và hợp đồng rõ ràng về bảo hành trước khi quyết định.

