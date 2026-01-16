iPhone 16 Pro cũ bao nhiêu tiền, bảng giá iPhone cũ 2026

iPhone 16 Pro cũ bao nhiêu tiền đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều bởi những ai muốn tối ưu chi phí khi lên đời điện thoại. Mẫu máy này vẫn giữ giá trị sử dụng lâu dài nhờ sự hoàn thiện trong thiết kế cùng phần mềm ổn định. Tùy vào tình trạng ngoại hình và phiên bản bộ nhớ, giá bán sẽ có sự điều chỉnh khác nhau.

iPhone 16 Pro cũ bao nhiêu tiền? Bảng giá cập nhật 2026

Bước sang năm 2026, mức giá của iPhone 16 Pro cũ đã trở nên dễ tiếp cận khi chỉ dao động trong khoảng từ 20 triệu đến hơn 30 triệu đồng tùy theo tình trạng. Sự chênh lệch giá giữa các phân loại hàng từ xước cấn, trầy xước đến đẹp 99% mang đến nhiều lựa chọn, giúp người dùng dễ dàng sở hữu thiết bị phù hợp

Đa dạng tùy chọn với nhiều mức giá dễ tiếp cận

Tên sản phẩm Tình trạng Giá tham khảo (VNĐ) iPhone 16 Pro 128GB Cũ Xước Cấn 20.590.000đ iPhone 16 Pro 256GB Cũ Trầy Xước 24.190.000đ iPhone 16 Pro 256GB Đã Kích Hoạt 26.290.000đ iPhone 16 Pro 1TB Cũ Đẹp 32.990.000đ

Người dùng có thể tìm thấy mức giá tốt cho các tùy chọn bộ nhớ từ 128GB cho đến phiên bản 1TB để phục vụ nhu cầu lưu trữ. Việc lựa chọn mua máy cũ ở thời điểm này là giải pháp kinh tế thông minh, giúp người dùng sở hữu các công nghệ cao cấp với chi phí tối ưu hơn rất nhiều.

Có nên mua iPhone 16 Pro cũ ở thời điểm hiện tại?

Việc sở hữu thiết bị này là khoản đầu tư xứng đáng khi người dùng điện thoại iPhone cũ vẫn được trải nghiệm trọn vẹn những công nghệ hiện đại. Dù đã ra mắt được một thời gian, sản phẩm này vẫn giữ hiệu suất xử lý vượt trội và sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Sức mạnh xử lý từ chip A18 Pro và Apple Intelligence

Con chip A18 Pro sở hữu CPU 6 lõi và GPU 6 lõi mới mang lại hiệu năng xử lý tác vụ cực kỳ mạnh mẽ. Neural Engine 16 lõi giúp máy vận hành trơn tru mọi thuật toán phức tạp mà vẫn tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Hệ thống Apple Intelligence được tích hợp sâu giúp viết lách và hoàn thành công việc dễ dàng hơn bao giờ hết. Tính năng này cũng hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư để không ai có thể truy cập dữ liệu.

Thiết kế Titan tích hợp nút Điều Khiển Camera

Máy sở hữu lớp vỏ thiết kế Titan sang trọng kết hợp mặt trước Ceramic Shield thế hệ mới siêu bền bỉ. Với trọng lượng chỉ 199 gram, thiết bị mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn rất thoải mái.

Thiết kế Titan sang trọng tích hợp nút Điều Khiển Camera

Nút Điều Khiển Camera bên cạnh hông cho phép tùy chỉnh độ phơi sáng hoặc chiều sâu ngay lập tức. Người dùng có thể trượt để thu phóng và chuyển đổi các phong cách nhiếp ảnh một cách chuyên nghiệp.

Trải nghiệm thị giác mãn nhãn trên màn hình

Màn hình Super Retina XDR kích thước 6,3 inch mang đến không gian hiển thị rộng rãi và sắc nét đến từng chi tiết. Công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà.

Không gian hiển thị sống động và sắc nét trong mọi điều kiện

Độ sáng đỉnh ngoài trời đạt mức 2000 nit giúp quan sát nội dung rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Khu vực Dynamic Island biến ảo linh hoạt cùng tính năng Màn hình Luôn Bật mang lại sự tiện lợi khi sử dụng.

Mua iPhone 16 Pro cũ ở đâu uy tín, giá tốt?

CellphoneS là địa chỉ tin cậy giúp khách hàng an tâm về nguồn gốc và chất lượng khi chọn mua iPhone 16 Pro đã qua sử dụng. Mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm tra kỹ thuật khắt khe để mang lại ngoại hình đẹp và mọi chức năng hoạt động ổn định.

Khi mua sắm tại hệ thống, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành dài hạn cùng mức giá cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá hấp dẫn tại CellphoneS sẽ giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí khi lên đời thiết bị.

iPhone 16 Pro cũ bao nhiêu tiền là câu hỏi được giải đáp rõ ràng bên trên khi mức giá hiện tại đã quá tốt cho một thiết kế Titan bền bỉ. Sản phẩm vẫn duy trì hiệu năng A18 Pro đỉnh cao để phục vụ ổn định trong nhiều năm tới. Hãy tìm đến các cửa hàng uy tín để sở hữu ngay chiếc máy chất lượng với chi phí tiết kiệm.