Hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan – Giải pháp xử lý bụi hệu quả & bền vững

Trong các nhà xưởng sản xuất hiện đại, hệ thống hút bụi công nghiệp không chỉ là thiết bị hỗ trợ mà đã trở thành hạng mục bắt buộc nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy định về môi trường. Nextfan cung cấp giải pháp hệ thống hút bụi công nghiệp tổng thể, được thiết kế theo từng ngành nghề, tối ưu hiệu suất – tiết kiệm chi phí – vận hành bền bỉ lâu dài.

Hệ thống hút bụi công nghiệp là gì?

Hệ thống hút bụi công nghiệp là tập hợp các thiết bị bao gồm chụp hút – đường ống – quạt hút – bộ lọc bụi – thùng chứa bụi, có nhiệm vụ thu gom và xử lý bụi phát sinh trong quá trình sản xuất như: bụi gỗ, bụi kim loại, bụi xi măng, bụi sơn, bụi hóa chất...

Khác với quạt hút thông thường, hệ thống hút bụi được tính toán lưu lượng (m3/h), áp suất (Pa) và loại bụi cụ thể để đảm bảo hút triệt để, không phát tán ngược ra môi trường.

Vì sao doanh nghiệp nên đầu tư hệ thống hút bụi công nghiệp?

Nhiều doanh nghiệp gặp tình trạng:

Nhà xưởng nhiều bụi, ảnh hưởng sức khỏe công nhân

Máy móc nhanh xuống cấp do bụi bám

Sản phẩm lỗi, không đạt tiêu chuẩn

Nguy cơ bị xử phạt do không đạt tiêu chuẩn môi trường

Hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan giải quyết triệt để các vấn đề trên nhờ thiết kế đúng kỹ thuật, phù hợp thực tế vận hành.

Lợi ích nổi bật:

Giảm 80–95% lượng bụi trong không khí

Cải thiện môi trường làm việc & năng suất lao động

Bảo vệ máy móc, giảm chi phí bảo trì

Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn & môi trường

Tăng uy tín doanh nghiệp với đối tác & khách hàng

Các loại hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan

1. Hệ thống hút bụi Cyclone

Phù hợp với bụi thô, bụi nặng như gỗ, mùn cưa, kim loại.

Kết cấu đơn giản, chi phí đầu tư thấp

Ít tốn chi phí bảo trì

Thường kết hợp với quạt ly tâm trung áp – cao áp

2. Hệ thống hút bụi túi vải (Bag Filter)

Giải pháp phổ biến nhất trong công nghiệp hiện nay.

Hiệu suất lọc cao (≥ 95%)

Phù hợp nhiều ngành: gỗ, sơn, xi măng, thực phẩm

Có cơ chế giũ bụi tự động bằng khí nén

3. Hệ thống hút bụi ướt

Dùng cho bụi dễ cháy, bụi mịn hoặc có hơi hóa chất.

Giảm nguy cơ cháy nổ

Lọc bụi kết hợp xử lý mùi

Thường ứng dụng trong ngành hóa chất, sơn

Cấu tạo hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan

Một hệ thống hút bụi công nghiệp hoàn chỉnh do Nextfan thiết kế bao gồm:

Chụp hút bụi: thu bụi tại nguồn phát sinh

Đường ống dẫn: tối ưu tổn thất áp suất

Quạt hút bụi ly tâm: trái tim của hệ thống

Bộ lọc bụi: cyclone / túi vải / ướt

Tủ điều khiển: vận hành an toàn – ổn định

Tất cả được tính toán kỹ thuật chi tiết, không làm theo mẫu đại trà.

Điểm khác biệt của hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan

Tiêu chí Nextfan Hệ thống lắp ghép thông thường

Thiết kế theo tải bụi & ngành nghề dùng mẫu có sẵn

Hiệu suất cao, ổn định hút yếu, dễ nghẹt

Quạt hút tối ưu Pa – m3/h Chọn theo cảm tính

Vận hành bền bỉ, ít sự cố hao điện, nhanh hỏng

ROI Cao, tiết kiệm lâu dài chi phí ẩn lớn

Quy trình thiết kế & lắp đặt hệ thống hút bụi Nextfan

1. Khảo sát thực tế nhà xưởng

2. Phân tích loại bụi & lưu lượng phát sinh

3. Thiết kế bản vẽ hệ thống chi tiết

4. Gia công – lắp đặt – chạy thử

5. Bàn giao & bảo hành dài hạn

Công ty Nextfan không chỉ bán thiết bị, mà cung cấp giải pháp hút bụi trọn gói.

Hệ thống hút bụi công nghiệp phù hợp cho ngành nào?

Nhà máy chế biến gỗ

Xưởng cơ khí – kim loại

Nhà máy xi măng – vật liệu xây dựng

Ngành hóa chất – sơn

Thực phẩm – nông sản

Báo giá hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan

Chi phí hệ thống hút bụi phụ thuộc vào:

Diện tích & bố trí nhà xưởng

Loại bụi & nồng độ bụi

Công suất quạt hút

Loại bộ lọc sử dụng

Nextfan luôn báo giá theo thiết kế thực tế, đảm bảo đúng nhu cầu – đúng công suất – không phát sinh chi phí ẩn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hệ thống hút bụi công nghiệp có tốn điện không?

→ Nếu thiết kế đúng, hệ thống vận hành ổn định và tiết kiệm điện hơn so với giải pháp lắp ghép.

Bao lâu cần bảo trì hệ thống hút bụi?

→ Thông thường 3–6 tháng/lần tùy môi trường làm việc.

Nextfan có thiết kế theo yêu cầu không?

→ Có. Mỗi hệ thống đều được thiết kế riêng theo nhà xưởng.

Sẵn sàng cải thiện môi trường nhà xưởng với Nextfan

Nếu nhà xưởng của bạn đang gặp vấn đề về bụi, đừng để chi phí sửa chữa & rủi ro môi trường tăng cao.

Hệ thống hút bụi công nghiệp Nextfan là giải pháp bền vững, hiệu quả và tối ưu chi phí lâu dài.

Liên hệ Nextfan ngay hôm nay để được tư vấn & thiết kế hệ thống hút bụi phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn.

