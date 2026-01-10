Nam Dương Tool – Địa chỉ cung cấp dao phay ngón chính hãng, giá tốt

Trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, việc lựa chọn dụng cụ cắt phù hợp đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất và chi phí vận hành. Trong đó, dao phay ngón là một trong những dụng cụ không thể thiếu tại các xưởng cơ khí, nhà máy CNC từ quy mô nhỏ đến lớn. Hiểu rõ nhu cầu đó, Nam Dương Tool đã và đang khẳng định vị thế là địa chỉ cung cấp dao phay ngón chính hãng, giá tốt, đồng hành bền vững cùng cộng đồng cơ khí Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dụng cụ cắt gọt và thiết bị cơ khí, Nam Dương Tool không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao mà còn cung cấp giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất.

Dao phay ngón tại Nam Dương Tool – Đa dạng chủng loại, chất lượng vượt trội

Dao phay ngón là dụng cụ cắt chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong gia công phay rãnh, phay biên dạng, phay hốc, phay tinh và phay thô trên các máy CNC hiện đại. Tại Nam Dương Tool, các dòng dao phay ngón được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu gia công.

Danh mục dao phay ngón tại Nam Dương Tool rất phong phú, bao gồm:

Dao phay ngón hợp kim carbide nguyên khối

Dao phay ngón HSS

Dao phay ngón phủ TiAlN, AlTiN, DLC...

Dao phay ngón 2 me, 3 me, 4 me, 6 me

Dao phay ngón chuyên nhôm, thép, inox, gang, vật liệu cứng

Mỗi loại dao phay ngón đều được thiết kế với hình học cắt tối ưu, giúp tăng khả năng thoát phoi, giảm rung động và nâng cao độ chính xác khi gia công. Nhờ đó, bề mặt sản phẩm sau gia công đạt độ bóng cao và giảm thiểu hao mòn dụng cụ.

Không chỉ chú trọng chất lượng, Nam Dương Tool còn cam kết dao phay ngón chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, thông số minh bạch. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm để đưa vào sản xuất lâu dài.

Máy mài dao phay ngón – Giải pháp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sản xuất

Bên cạnh việc cung cấp dao phay ngón mới, Nam Dương Tool còn phân phối các dòng máy mài dao phay ngón hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong việc tái sử dụng dụng cụ cắt.

Trong quá trình gia công, dao phay ngón sau thời gian sử dụng sẽ bị mòn lưỡi cắt, giảm hiệu suất và độ chính xác. Thay vì liên tục mua mới, việc đầu tư máy mài dao phay ngón giúp doanh nghiệp:

Phục hồi độ sắc bén của dao

Kéo dài tuổi thọ dao phay ngón

Giảm chi phí dụng cụ cắt

Chủ động thời gian sản xuất

Các dòng máy mài dao phay ngón do Nam Dương Tool cung cấp có thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành, phù hợp cho cả xưởng cơ khí vừa và nhỏ lẫn nhà máy sản xuất lớn. Máy cho phép mài chính xác các loại dao phay ngón nhiều me, nhiều kích thước, đảm bảo góc cắt chuẩn và độ đồng đều cao.

Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật của Nam Dương Tool luôn sẵn sàng tư vấn lựa chọn máy mài dao phay ngón phù hợp với nhu cầu thực tế, hướng dẫn vận hành và bảo trì, giúp khách hàng khai thác tối đa hiệu quả thiết bị.

Vì sao Nam Dương Tool là địa chỉ tin cậy của ngành cơ khí?

Không chỉ đơn thuần là nhà cung cấp, Nam Dương Tool hướng đến trở thành đối tác lâu dài của các xưởng cơ khí và doanh nghiệp sản xuất. Uy tín của Nam Dương Tool được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố quan trọng.

Trước hết là chất lượng sản phẩm. Từ dao phay ngón đến máy mài dao phay ngón, tất cả đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đến tay khách hàng. Sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu gia công chính xác, ổn định và bền bỉ.

Thứ hai là giá cả cạnh tranh. Nam Dương Tool luôn tối ưu chi phí nhập khẩu và phân phối, mang đến mức giá hợp lý, phù hợp với thị trường Việt Nam. Chính sách giá linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng đầu tư và mở rộng sản xuất.

Thứ ba là dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Đội ngũ nhân viên am hiểu kỹ thuật, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn dao phay ngón phù hợp với vật liệu gia công, loại máy CNC và yêu cầu sản phẩm. Điều này giúp hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian thử nghiệm.

Cuối cùng là hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật. Nam Dương Tool luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, từ hướng dẫn sử dụng dao phay ngón, máy mài dao phay ngón đến xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH dụng cụ cắt Nam Dương

Địa chỉ: Số 12 Ngõ 22 Phạm Thận Duật, phường Phú Diễn, TP Hà Nội

Hotline: 0911 066 515

Email: info@namduongtool.com

Website: https://namduongtool.com/