Giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị, tư tưởng cho thanh niên

Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Do vậy, việc đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị, tư tưởng sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiểu đúng, tự hào và trân trọng về truyền thống cách mạng; có bản lĩnh chính trị, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và phát huy sức trẻ, cống hiến của thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước trong cán bộ, ĐVTN, Tỉnh đoàn đã tổ chức hành trình về với địa chỉ đỏ và sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ với chủ đề “Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng” tại Khu di tích Chiến khu du kích Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo. Tại chương trình, ĐVTN đã được tham quan khu di tích, ôn lại truyền thống lịch sử, ý nghĩa to lớn của Chiến khu du kích Ngọc Trạo; những chiến tích hào hùng và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ du kích Ngọc Trạo - một đội quân cách mạng trí - dũng - nhân, những người con ưu tú từ Nhân dân mà ra, hết lòng quả cảm vì mục tiêu giải phóng dân tộc. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng trong ĐVTN; đồng thời phát huy sức trẻ, tiếp nối truyền thống cha ông ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến, để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Là thanh niên trẻ, không ít lần được đến báo công dâng Bác tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), anh Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Trong không khí lắng đọng, trang nghiêm, với sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ kính yêu, tôi cũng như nhiều cán bộ, ĐVTN luôn khắc sâu những lời căn dặn của Bác dành cho thanh niên, xem đó là kim chỉ nam, ngọn đuốc sáng để không ngừng học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh”.

Ngay từ đầu năm 2025, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn, một trong những nội dung được các cấp bộ đoàn coi trọng chính là tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Công tác này đã và đang được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của tổ chức đoàn, qua đó giúp thanh, thiếu niên hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của dân tộc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ trong ĐVTN. Các cấp bộ đoàn đã tích cực đăng ký nội dung học tập, rèn luyện, duy trì hiệu quả mô hình “Nhật ký điện tử”, các buổi sinh hoạt “Nhớ về Bác lòng ta sáng hơn”. Trong 7 tháng năm 2025, toàn đoàn đã tuyên dương gần 2.600 thanh niên tiên tiến làm theo Bác.

Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: Chăm lo, tri ân người có công, bằng các hành động thiết thực đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống”; du khảo về nguồn; các buổi gặp gỡ, giao lưu với các nhân vật lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân..., qua đó vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh, thiếu niên. Các cấp bộ đoàn đã triển khai cho ĐVTN thăm các địa điểm lịch sử như: Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành); Khu di tích lịch sử danh thắng Rừng Thông (phường Đông Sơn), Khu tưởng niệm Bác Hồ (xã Yên Trường)... - nơi ghi dấu những lần Bác Hồ về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; là những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh nói chung, thế hệ trẻ nói riêng.

Việc quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, ĐVTN có thêm kiến thức, bản lĩnh chính trị, từ đó khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi của tuổi trẻ quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng mong muốn.

Bài và ảnh: Lê Phượng