Giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Sau một thập kỷ thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, tỉnh ta đã ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình đồng hành, chăm lo và phát triển thế hệ trẻ.

Những bức tường nham nhở, xanh rêu đã được các đoàn viên, thanh niên thay bằng những bức tranh sống động về phong cảnh làng quê yên bình.

Thắp sáng ước mơ quê hương

Những chiếc cột điện từng chi chít tờ rơi quảng cáo tại xã Hoằng Lộc giờ đây đã “nở hoa” rực rỡ sắc màu. Hàng trăm mét tranh bích họa tái hiện không gian “Nhất tự vi sư” và những câu chuyện Trạng Quỳnh được các bạn trẻ tỉ mỉ vẽ nên trên những bức tường từng cũ kỹ, bong tróc. Đây không chỉ là việc làm đẹp làng quê mà còn thể hiện đậm nét văn hóa của “làng tiến sĩ” - nơi có 12 vị tiến sĩ thời phong kiến được đề danh trên bảng vàng đại khoa.

Cảnh tượng ấy đã lan tỏa khắp mọi miền quê trong tỉnh. Từ những bức tường nham nhở, xanh rêu được thay bằng những bức tranh sống động về phong cảnh làng quê yên bình, tình yêu biển đảo quê hương, thông điệp bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Nhiều địa phương đã triển khai “con đường bích họa” độc đáo với sự tham gia nhiệt tình của hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Tỉnh ủy, trong 10 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng hơn 61.000 công trình, phần việc thanh niên, với giá trị hơn 300 tỷ đồng, đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Những con số ấy thể hiện qua từng việc làm thiết thực như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 45.980 người nghèo, gia đình chính sách; vận động 66.648 đoàn viên, thanh niên đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 41.150 đơn vị máu an toàn; huy động hơn 100.000 lượt thanh niên tình nguyện hỗ trợ ngày công giúp Nhân dân hoàn thành gieo trồng vụ đông xuân; xây dựng 94 nhà nhân ái, 8 ngôi trường đẹp cho em, 1 nhà bán trú cho em; tặng 191.786 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 67,6 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 1.350km đường giao thông; nạo vét 900km kênh mương nội đồng.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ trong tỉnh còn tích cực triển khai các sáng kiến nhân văn như: “Gắn biển cảnh báo vùng nước sâu nguy hiểm”, “Lốp xe cứu hộ”, “Xây dựng bể bơi mini phòng chống đuối nước” với 2.501 biển cảnh báo, 1.500 phao cứu hộ và 15 bể bơi di động. Mô hình “Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ” tại các xã miền núi đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thành quả này có được nhờ sự quan tâm đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Ngay sau khi Chỉ thị số 42-CT/TW ra đời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc triển khai này được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương trong đoàn viên, thanh niên.

Từ các phong trào đã lựa chọn được nhiều quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã giới thiệu 28.450 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 24.771 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đáng chú ý, tỷ lệ đảng viên mới trong độ tuổi thanh niên chiếm hơn 70% tổng số đảng viên mới kết nạp.

Xây dựng thế hệ trẻ bản lĩnh và khát vọng

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1 triệu thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), chiếm gần 30% dân số và 50% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đây là nguồn lực chính đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu tiếp tục đồng hành hiệu quả cùng thế hệ trẻ. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục thế hệ trẻ; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh, thiếu nhi, cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ trong công tác giáo dục thanh, thiếu nhi.

Một trong những mục tiêu quan trọng là xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa với những tiêu chí, giá trị cốt lõi để đoàn viên, thanh niên hướng đến, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, giàu lòng yêu nước, có ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Đặc biệt, tỉnh sẽ quan tâm, có chính sách đãi ngộ những tài năng trẻ; các tấm gương người tốt việc tốt; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo các tài năng trẻ trở thành chuyên gia trên các lĩnh vực, là “đầu tàu” dẫn dắt các phong trào và hoạt động thanh niên.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ trẻ trong tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Từ những bức tranh bích họa đến hàng chục nghìn công trình thanh niên là minh chứng sinh động, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục hun đúc thế hệ trẻ có lý tưởng, bản lĩnh, sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà