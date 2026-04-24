Giảm thiểu rác thải không tự phân hủy trong bệnh viện

Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành vấn đề toàn cầu, các cơ sở y tế - nơi phát sinh khối lượng lớn chất thải mỗi ngày đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thay đổi. Tại Thanh Hóa, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp giảm thiểu rác thải không tự phân hủy, hướng tới xây dựng môi trường khám, chữa bệnh xanh - sạch - đẹp, an toàn và bền vững.

Các cơ sở y tế nỗ lực giảm thiểu rác thải không tự phân huỷ.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, khu vực Khoa Dinh dưỡng và các căng tin - nơi từng sử dụng phổ biến đồ nhựa, xốp dùng một lần - nay đã có sự thay đổi rõ rệt. Các khay inox được đưa vào sử dụng thay thế cho hộp xốp, khay nhựa. Sau mỗi bữa ăn, các khay được thu gom, vệ sinh và tái sử dụng, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa phát sinh, vừa sạch sẽ, vừa thân thiện với môi trường.

Điều dưỡng CKI Mai Thị Huyền, Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cho biết: “Trung bình mỗi ngày khoa cung cấp khoảng hơn 300 suất ăn. Trước kia khoa sử dụng hộp xốp, hộp nhựa, túi nilon nên mỗi ngày thải ra một lượng lớn rác thải không tự phân huỷ. Khi chuyển sang dùng khay inox, lượng rác giảm rõ rệt. Ban đầu chưa quen nhưng dần dần mọi người đều ủng hộ vì thấy sạch sẽ, lợi ích thiết thực”.

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung sử dụng khay cơm inox thay thế hộp nhựa, hộp xốp; sử dụng túi bóng tự phân huỷ trong cấp thuốc ngoại trú.

Trong hoạt động cấp phát thuốc ngoại trú, bệnh viện cũng đã chuyển sang sử dụng túi bóng tự phân hủy thay cho túi nilon thông thường.

Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa cũng đang được triển khai đồng bộ. Các căng tin trong khuôn viên bệnh viện đã thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy, sử dụng cốc giấy thay cho cốc nhựa dùng một lần. Những thay đổi này góp phần giảm đáng kể lượng rác thải khó phân hủy phát sinh mỗi ngày.

Bà Lê Thị Ngoan, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng chưa quen vì trước hay dùng cốc nhựa, ống hút nhựa cho tiện. Nhưng lâu dần tôi thấy dùng đồ giấy cũng hợp lý, vừa sạch sẽ lại bảo vệ môi trường. Giờ gia đình tôi cũng hạn chế dùng đồ nhựa khi vào viện.”

Không dừng lại ở việc thay thế các vật dụng dùng một lần và tự phân huỷ, các bệnh viện đã tăng cường các giải pháp đồng bộ như bố trí thùng rác phân loại tại nguồn, dán bảng hướng dẫn, tuyên truyền trực quan; vận động người bệnh hạn chế sử dụng chai nhựa, túi nilon, khuyến khích mang theo bình nước cá nhân. Một số đơn vị còn đưa tiêu chí “giảm rác thải nhựa” vào nội dung thi đua, đánh giá chất lượng khoa, phòng.

Điều dưỡng CKI Hoàng Văn Thụ, Trường khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cho biết: “Việc phân loại và giảm thiểu rác thải không tự phân hủy không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn hỗ trợ rất nhiều cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Khi rác được phân loại tốt từ đầu, khâu thu gom, vận chuyển và xử lý sẽ an toàn, hiệu quả hơn”.

Thực tế cho thấy, việc giảm thiểu rác thải không tự phân hủy trong bệnh viện không thể thực hiện trong “một sớm một chiều”. Song, từ những thay đổi nhỏ, đồng bộ và kiên trì, hiệu quả mang lại là rõ rệt. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, các giải pháp này còn giúp xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện, văn minh, hướng tới sự phát triển bền vững.

Thuỳ Dung