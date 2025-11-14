Giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh tại phường Bỉm Sơn

Sáng 14/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII tại phường Bỉm Sơn.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND phường Bỉm Sơn, ngay sau khi Nghị quyết 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của HĐND tỉnh được ban hành, phường Bỉm Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, tổ dân phố và cơ sở sản xuất; ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý môi trường, xử lý vi phạm.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Kết quả thực hiện, công tác quản lý sản xuất, chăn nuôi được siết chặt; nhiều hộ đầu tư hầm biogas, đệm lót sinh học; rác sinh hoạt được thu gom 60-70 tấn/ngày, các điểm nóng được xử lý. Bãi rác Núi Voi - nơi gây bức xúc nhiều năm được phun khử mùi, che phủ bạt, xử lý nước rỉ rác. Dự án Nhà máy đốt rác phát điện đã triển khai nhiều hạng mục nền móng, nhưng tiến độ còn chậm do vướng thủ tục và nghĩa vụ đất đai của chủ đầu tư.

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đối với dự án Dây chuyền 3 và 4 Nhà máy Xi măng Long Sơn, với tổng công suất 4,6 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng, các giai đoạn 1 và 2 đã được giao đất và đang triển khai thi công. Khi hoàn thành, dự án sẽ mở rộng năng lực sản xuất xi măng và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương...

Kết quả về xử lý vi phạm về môi trường, tính từ ngày 1/7 đến nay, UBND phường đã xử phạt 1 doanh nghiệp 55 triệu đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường xử phạt một đơn vị khác 300 triệu đồng.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Nghị quyết, phường Bỉm Sơn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: Một số cơ sở sản xuất thuộc Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chưa lắp đặt hệ thống quan trắc, gây khó khăn cho giám sát; Một số doanh nghiệp chậm khắc phục vi phạm, chậm đầu tư hạ tầng môi trường; Tình trạng đổ trộm rác tại đường, vỉa hè và khu dân cư vẫn diễn ra; chăn nuôi nhỏ lẻ gây ô nhiễm cục bộ nhưng khó xử lý triệt để; Bãi rác Núi Voi tiếp tục quá tải, trong khi dự án Nhà máy đốt rác phát điện chậm tiến độ, chưa thể vận hành thay thế.

Phường Bỉm Sơn kiến nghị Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy đốt rác phát điện, sớm hoạt động để đáp ứng việc xử lý rác thải bãi rác núi Voi; tăng tần suất cung cấp dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc của doanh nghiệp; đề nghị tỉnh lắp đặt trạm quan trắc khí thải tại Công ty Lốp Cofo.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phường Bỉm Sơn trong việc triển khai Nghị quyết 614/NQ-HĐND; đồng thời chỉ rõ các hạn chế còn tồn tại. Đồng chí đề nghị phường tiếp thu đầy đủ ý kiến của đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo và tiếp tục tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải yêu cầu phường Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; Tăng cường quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm, xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; nhà đầu tư khu công nghiệp trong công tác quản lý môi trường các doanh nghiệp.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Nhà máy xi măng Long Sơn.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa.

Trước đó, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Nhà máy Xi măng Long Sơn và Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa.

Trần Hằng