Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Thường trực Đảng ủy 8 xã

Sáng 25/6, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy 8 xã: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì làm việc với Thường trực Đảng ủy 8 xã.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền 8 xã đã kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở.

Nhờ đó, tình hình kinh tế tại các địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, các xã đã tập trung làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại nhiều địa phương đạt từ 98% đến 100%.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công đang có nhiều điểm nghẽn và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng.

Đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của 8 xã.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là những vấn đề liên quan đến biên chế, nguồn nhân lực chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, giải phóng mặt bằng, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công...

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 8 xã; sự phối hợp tích cực của các sở, ngành trong việc chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đề nghị từng sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Đối với cấp ủy, chính quyền 8 xã, đồng chí đề nghị cần tập trung chấn chỉnh, phối hợp khắc phục các tồn tại; rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đạt thấp, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian, kết quả.

Trong đó, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Bên cạnh đó, 8 xã cần phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn; tập trung nguồn lực thu hút đầu tư và phát triển sản xuất; tiếp tục thu thập, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển.

Lê Quỳnh