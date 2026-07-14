Giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Thanh Hóa sẽ được hỗ trợ toàn diện

Chiều 18/7 tại FLC Golf Links Sầm Sơn sẽ diễn ra Lễ công bố chính thức Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên 2026. Sự kiện đánh dấu sự khởi động cho ngày hội golf đồng đội quy mô lớn của khu vực, hướng tới vòng tranh tài chính thức diễn ra vào đầu tháng 9/2026 tại Thanh Hóa.

Sân golf FLC Sầm Sơn - nơi diễn ra Giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Giải đấu năm nay được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam, do UBND tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức dưới sự chủ trì của ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch Hội Golf Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu.

Vòng tranh tài chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/9 tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn với sự tham gia của các đội tuyển nam và nữ đại diện cho các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến từ các Hội golf: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Điểm nhấn chuyên môn của mùa giải năm nay tiếp tục đến từ sự kết hợp giữa thể thức đối kháng đồng đội Fourball và đối kháng cá nhân Singles Match. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên những màn so tài hấp dẫn, giàu tính chiến thuật mà còn đòi hỏi bản lĩnh thi đấu và khả năng thích ứng của từng vận động viên trong những thời điểm quyết định.

Chia sẻ về định hướng tổ chức, ông Mai Xuân Thông cho biết: "Chúng tôi mong muốn xây dựng Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên trở thành một sân chơi đồng đội chuyên nghiệp, nơi các golfer có cơ hội thi đấu, cọ xát và cống hiến những trận đấu chất lượng, qua đó góp phần nâng cao trình độ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào golf trong khu vực. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Ban Tổ chức và Hội Golf Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng đến việc đồng hành cùng các địa phương bằng những hỗ trợ thiết thực về ngân sách. Việc miễn hoàn toàn phí tham dự, tài trợ phí sân và lưu trú cho các đội tuyển là nỗ lực của chúng tôi nhằm giảm bớt áp lực chi phí, tạo điều kiện để các đội tập trung tối đa cho công tác chuyên môn và thi đấu. Chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết cộng đồng golfer miền Trung và Tây Nguyên, góp phần xây dựng một phong trào golf ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững trong những năm tới".

Theo Điều lệ giải, vận động viên tham dự phải là người có nguyên quán tại địa phương đăng ký thi đấu, hoặc có cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn địa phương đó tối thiểu từ 2 năm trở lên, hoặc có các mối liên quan hợp pháp khác được Ban Tổ chức xem xét và phê duyệt. Lãnh đội của mỗi địa phương sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của từng thành viên thuộc đội tuyển của mình.

Ban Tổ chức sẽ miễn hoàn toàn phí tham dự giải cho tất cả các đội tuyển. Ngoài ra, Hội Golf Thanh Hóa sẽ tài trợ toàn bộ phí sân thi đấu cùng chi phí lưu trú 2 đêm tại khách sạn thuộc hệ thống FLC dành cho các vận động viên nằm trong danh sách thi đấu chính thức của các đội trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Với định hướng tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, Giải Vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung & Tây Nguyên 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là giải golf đồng đội uy tín và có sức lan tỏa hàng đầu khu vực, trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng golfer miền Trung và Tây Nguyên.