Giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của EC trong thời gian sớm nhất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương, các hiệp hội ngành hàng cần tích cực hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Chiều tối 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 25 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào 2/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao 8 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Trong tuần qua, các nhiệm vụ được triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Tính đến ngày 7/12, cả nước có 79.180/79.180 tàu cá đăng ký và cập nhật trên hệ thống VnFishbase, đạt 100%; kiểm soát 2.901 lượt tàu cá rời cảng và 2.708 lượt tàu cá cập cảng theo quy định; giám sát được 1.845 tấn thủy sản khai thác trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Việc thực thi pháp luật, xử lý vi phạm IUU được tăng cường, đặc biệt là các nội dung khuyến nghị của EC theo thư của DG-Mare về xác minh, xử lý lô hàng cá cờ kiếm; xử lý xong 54/71 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ và xác minh xử lý 2 tàu cá có dấu hiệu tái vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, cả nước đã xử lý 21.995/21.995 tàu mất kết nối VMS 6 giờ, mất kết nối 10 ngày trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác, đạt 100%.

Các điểm cầu tham gia hội nghị trực tuyến (Ảnh chụp màn hình).

Trong tuần qua, tỉnh Thanh Hóa cũng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tính đến ngày 7/12, toàn tỉnh có 6.229 tàu cá, 100% tàu thuộc diện đăng ký đã nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishbase và Dữ liệu Google Sheet; 100% tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Đã xoá đăng ký 192 tàu (132 tàu phá dỡ, chìm; 60 tàu bán ra tỉnh ngoài).

Trong tuần, có 26.475 tấn thủy sản được bốc gỡ qua hệ thống 4 cảng: Hoà Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng và Hải Châu; cấp 37 giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác.

Lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 4 lượt tàu mất kết nối trên 6 giờ và không phát sinh tàu mất kết nối trên 10 ngày, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Công tác thực thi pháp luật được tăng cường, có 14 trường hợp vi phạm được xử lý theo quy định của pháp luật, nâng tổng số trường hợp xử lý vi phạm IUU của tỉnh lên 330 trường hợp, xử phạt hơn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 26 tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; công tác kiểm tra, kiểm soát và báo cáo sản lượng bốc gỡ thủy sản qua cảng cá chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp để thực hiện công tác chống khai thác IUU trên phạm vi cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” trong công tác chống khai thác IUU. Đồng thời, cơ cấu, phát triển ngành thủy sản bền vững, hợp pháp, giải quyết việc làm, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Các bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động, tích cực rà soát lại các cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC), báo cáo lại Ban Chỉ đạo Quốc gia để có những giải pháp phù hợp; khẩn trương hoàn thiện báo cáo kỹ thuật, sẵn sàng làm việc với EC bảo đảm đúng thời gian (trước ngày 15/12), số liệu báo cáo phải chính xác, chắc chắn để bảo vệ quyền lợi cho ngành thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, các hiệp hội ngành hàng cần tích cực hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của EC trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, căn cứ vào đặc điểm, tình hình địa phương để xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà tỉnh đã đạt được trong công tác chống khai thác IUU. Với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng chí yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ, kiên quyết không cho ra khơi, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định; tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm trường hợp tàu cá phát sinh vi phạm kết nối VMS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hóa, các xã, phường ven biển và lực lượng bộ đội biên phòng theo dõi, kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá cập, rời cảng để bốc gỡ hàng hoá, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng.

Đồng thời, nêu cao tinh thần chủ động trong việc báo cáo định kỳ các nhiệm vụ, công việc chống khai thác IUU; sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU.

Thanh Hoà