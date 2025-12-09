Gen Z cùng những hot trend đón mùa giáng sinh

Tại Thanh Hóa, mùa lễ giáng sinh năm nay trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của hàng loạt trào lưu mới lạ, độc đáo, được cộng đồng “Gen Z” đón nhận mạnh mẽ. Từ các món đồ uống sáng tạo cho đến xu hướng tự tay làm đồ trang trí hay những không gian check-in ấn tượng tại các quán cà phê. Tất cả đang tạo nên một bức tranh Giáng sinh 2026 đầy sắc màu và tràn ngập cảm hứng.

Bạn trẻ thích thú lựa chọn nguyên liệu kẽm nhung để tự làm cây thông Noel.

Một trong những “hot trend” nổi bật nhất mùa Giáng sinh 2026 tại Thanh Hóa chính là Chocobom - món đồ uống đang “phủ sóng” mạnh mẽ trong cộng đồng “Gen Z”. Không đơn thuần là một ly sô-cô-la nóng, Chocobom mang đến trải nghiệm thú vị ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đó là viên sô-cô-la hình cầu, rỗng ruột, được tạo thành từ lớp vỏ sô-cô-la mịn bóng. Bên trong là bột cacao hoặc bột matcha cùng các loại “topping” như marshmallow dẻo, cốm nhiều màu, sô-cô-la chip.

Điểm hấp dẫn nhất của Chocobom nằm ở cách thức thưởng thức: chỉ cần thả viên sô-cô-la vào ly sữa nóng hoặc nước nóng, lớp vỏ sẽ từ từ tan chảy, sau đó nở bung ra và để lộ phần nhân bên trong. Mọi thứ hòa quyện lại tạo thành một ly sô-cô-la nóng thơm ngậy, đẹp mắt. Chính hiệu ứng thú vị này khiến Chocobom nhanh chóng trở thành trào lưu của giới trẻ Thanh Hóa trong những ngày chuẩn bị đón giáng sinh.

Bạn Nguyễn Minh Phương ở phường Hạc Thành, cho biết: "Phần thú vị nhất của món đồ uống này không chỉ nằm ở vị ngon, mà còn ở sự bất ngờ, thích thú khi chứng kiến viên sô-cô-la tan chảy. Em và các bạn rất thích món đồ uống này bởi nó không chỉ uống được mà còn có thể trở thành một đạo cụ cho bộ ảnh đón giáng sinh của em. Chỉ cần quay slow-motion thôi là có ngay một chiếc clip xinh xắn cho mùa giáng sinh”.

Không chỉ dừng lại ở các món đồ uống độc đáo, mùa Giáng sinh 2026 tại Thanh Hóa còn đánh dấu sự bùng nổ của xu hướng “DIY” (Do It Yourself) - tự tay làm đồ trang trí theo cách riêng. Đây đang là một trào lưu được cộng đồng Gen Z hưởng ứng mạnh mẽ, vừa mang lại niềm vui sáng tạo, vừa giúp mỗi người có được những món đồ độc nhất vô nhị.

Một trong những “trend” nổi bật nhất là tự làm cây thông Noel từ kẽm nhung. Với những sợi kẽm mềm được phủ lớp nhung nhiều màu, các bạn trẻ có thể uốn thành những dáng cây nhỏ xinh, phù hợp trang trí bàn học, góc làm việc hoặc làm quà tặng bạn bè. Sự đơn giản trong nguyên liệu cùng tính linh hoạt khi tạo hình giúp cách làm cây thông kẽm nhung nhanh chóng trở thành hoạt động yêu thích, quen thuộc của nhiều bạn trẻ trong mùa lễ hội. Bên cạnh đó, hiện nay không ít bạn trẻ còn tự tay làm quả cầu tuyết giáng sinh và biến nó thành một món quà tặng handmade ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè trong mùa lễ hội. Với một chiếc hũ thủy tinh nhỏ, nước, kim tuyến và vài chi tiết trang trí mini, các bạn trẻ có thể tạo nên một quả cầu tuyết lung linh, khi lắc lên sẽ tỏa ánh kim tuyến tuyệt đẹp.

Ngoài những món đồ nhỏ xinh, các bạn trẻ Gen Z còn ưa chuộng hoạt động tự tay trang trí cây tùng thơm. "Điều mình thích nhất là cảm giác tự mình trang trí cây. Mình có thể thoải mái sáng tạo theo ý thích như quấn thêm dây đèn led nhỏ, gắn các hạt trang trí li ti hay treo vài “tag” chữ “handmade”. Nhìn chung, mỗi người làm ra một kiểu, cây nào cũng có cá tính riêng nhưng vẫn giữ được không khí giáng sinh. Chính sự độc đáo này khiến hoạt động trang trí cây tùng thơm được các bạn trẻ Gen Z hưởng ứng rất nhiệt tình", bạn Lê Hà Trang ở phường Hàm Rồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, mỗi dịp giáng sinh đến, không khí lễ hội lại ngập tràn tại các quán cà phê trong tỉnh. Tuy nhiên, năm nay các quán cafe tại Thanh Hóa không chỉ trang trí theo phong cách truyền thống, mà còn cập nhật những mẫu trang trí noel đang hot nhất, tạo nên không gian lung linh, lấp lánh và đậm chất cổ tích.

Anh Hà Đức Hiếu, người sáng lập và quản lý Luna Workshop & Coffee cho biết: “Năm nay tôi đầu tư khá kỹ cho không gian giáng sinh của quán, từ ánh sáng, cây thông, vòng nguyệt quế đến mấy góc nhỏ với hộp quà, nến thơm hay các workshop làm quà tặng giáng sinh “handmade”... Tất cả đều được sắp xếp để tạo cảm giác lung linh, ấm áp nhất. Nhờ vậy mà quán trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ mỗi dịp Noel".

Việc các quán cà phê liên tục làm mới phong cách trang trí cũng cho thấy mức độ cạnh tranh và sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị hiếu của khách hàng trẻ. Giới trẻ không chỉ tìm đến để thưởng thức đồ uống mà còn để cảm nhận không khí, lưu lại khoảnh khắc và hòa mình vào tinh thần lễ hội.

Những trào lưu đang thịnh hành tại Thanh Hóa năm nay cho thấy sự sáng tạo, năng động và nhạy bén của thế hệ trẻ đối với các xu hướng mùa lễ hội. Từ việc lựa chọn các món đồ uống mới lạ như Chocobom đến tự tay làm đồ trang trí Noel, tất cả phản ánh một giáng sinh gần gũi nhưng vẫn đậm chất cá nhân, đúng tinh thần của Gen Z.

Không chỉ là trào lưu, những hoạt động này còn góp phần tạo nên bầu không khí giáng sinh ấm áp, gắn kết cộng đồng. Mỗi món đồ “handmade”, mỗi góc “decor” nhỏ trong quán cà phê, hay mỗi ly đồ uống mới mẻ đều góp phần tô điểm cho mùa lễ hội trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Bài và ảnh: Phương Đỗ