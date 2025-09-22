Gắn việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” với Chỉ thị 24-CT/TU

Thời gian qua, MTTQ các cấp đã gắn việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh (ĐTVM)” với Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “CVĐ Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại” bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của từng địa phương. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi.

Nhân dân thôn Hải Tiến, xã Hồ Vương hiến đất, đóng góp tiền, công lao động xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, mở rộng đường giao thông.

MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào chung sức XDNTM gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM; tập huấn kiến thức về XDNTM cho cán bộ mặt trận các cấp, ban công tác mặt trận (CTMT) ở khu dân cư; nâng cao vai trò hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát các công trình đầu tư XDNTM ở cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân gương mẫu tham gia ủng hộ tiền, công lao động tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất quan điểm “Lấy việc vận động Nhân dân hiến đất gắn với việc thực hiện CVĐ XDNTM, ĐTVM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”. Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ cơ sở lựa chọn nội dung, phần việc phù hợp để triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia XDNTM, ĐTVM; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 24-CT/TU đến từng địa bàn dân cư nhằm huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Ở từng thôn, bản, tổ dân phố, nội dung này được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ và hội nghị Nhân dân để thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện. Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, xác định từng tuyến đường cần mở rộng, từng hộ dân cần hiến đất... để đưa ra các giải pháp thực hiện. Ban CTMT thôn bám sát địa bàn dân cư, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng tình, ủng hộ. Các tổ chức chính trị - xã hội huy động lực lượng đoàn viên, hội viên hỗ trợ gia đình phá dỡ công trình, hỗ trợ ngày công xây dựng lại tường rào, công trình phụ sau khi hiến đất.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, giai đoạn 2021-2025, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 1,5 triệu m2 đất (trong đó, đất ở hơn 600.000m2, đất khác gần 900.000m2), di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở dân cư, trị giá hơn 57 tỷ đồng; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân..., trị giá hơn 90 tỷ đồng. Vận động, quyên góp hơn 640 tỷ đồng và hơn 590.000 ngày công lao động, trị giá khoảng 202 tỷ đồng để xây dựng lại tường bao, công trình công cộng mới cũng như mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn.

Từ trong phong trào XDNTM đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo với nhiều tấm gương tích cực đi đầu trong vận động Nhân dân XDNTM, tiêu biểu như: Ban CTMT thôn Beo, xã Ngọc Lặc; ban CTMT thôn Tân Mỹ, xã Hậu Lộc; Ủy ban MTTQ xã Trường Lâm... Cá nhân các ông như: Phạm Quang Hùng, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn 12, xã Minh Sơn; Bùi Quốc Việt, bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Quý Thanh, xã Cẩm Tú; Đồng Khắc Dân, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Nông Cống; Lê Minh Công, trưởng ban CTMT thôn Gia Miêu, xã Hà Long; Hà Văn Toán, trưởng ban CTMT bản Giá, xã Phú Xuân...

Vai trò của MTTQ trong phong trào XDNTM ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân. Hệ thống kênh mương đường giao thông liên xã, liên thôn được bê tông hóa tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhà văn hóa được cải tạo, nâng cấp trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện cho Nhân dân hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, thành công lớn nhất của việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM” và Chỉ thị số 24-CT/TU là đã làm thay đổi, nâng cao nhận thức và phát huy được vai trò chủ thể của người dân, chủ động tham gia đóng góp ngày công, tiền của làm công trình công cộng. Với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ thôn, bản, đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống đại bộ phận người dân nông thôn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài và ảnh: Phan Nga