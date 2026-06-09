Gần 7.000 cán bộ tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Với tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 1.290 thí sinh so với kỳ thi năm 2025), Thanh Hóa điều động 6.999 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

6.999 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/6/2026, trong đó 2 ngày thi chính là 11 và 12/6.

Tỉnh Thanh Hóa có tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi này; ttrong đó có 36.727 thí sinh khối THPT và 6.140 thí sinh khối Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Năm nay, số lượng thí sinh tự do tham gia kỳ thi là 2.240 em (bao gồm 2.118 thí sinh THPT và 122 thí sinh GDTX).

Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, tỉnh Thanh Hóa thành lập 1 Hội đồng thi với 83 điểm thi. Toàn tỉnh có 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ; tăng 58 phòng thi so với năm 2025.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài khu vực thi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn đề thi, bài thi; bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy khu vực in sao đề thi, làm phách bài thi, chấm thi.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với các trường THPT, các cơ sở giáo dục nơi đặt địa điểm thi xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, an toàn giao thông; bảo vệ đề thi, bài thi, cán bộ, thí sinh và nhân viên phục vụ kỳ thi; phối hợp khắc phục, cứu hộ cứu nạn các sự cố thiên tai xảy ra tại các địa điểm thi (nếu có).

Ngoài ra, các khu vực thực hiện nhiệm vụ in sao đề thi, làm phách, chấm thi đều được rà soát, kiện toàn, bố trí cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của quy chế thi.

Toàn bộ các phòng chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi đều được trang bị hệ thống camera giám sát an ninh hoạt động liên tục 24/24 giờ, có nguồn điện dự phòng và dưới sự giám sát trực tiếp, liên tục của lực lượng công an cùng cán bộ phó trưởng điểm thi là người của trường khác đến.

Công tác vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi được thực hiện bằng xe chuyên dụng, có công an áp tải, bảo đảm an toàn, bảo mật.

Với số lượng thí sinh đông, Ban Chỉ đạo thi tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động rà soát kỹ toàn bộ các khâu của kỳ thi, có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Linh Hương