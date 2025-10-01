Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của Nhân dân gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Trong lúc gian khó ấy, tình người lại tỏa sáng. Từ ngày 30/9, Nhân dân thôn Bi Kiều (xã Trung Chính) đã vận động, kêu gọi bà con, các tổ chức, cá nhân ủng hộ lương thực, thực phẩm để nấu cơm hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Chỉ trong ngày đầu tiên, bếp ăn “0 đồng” của thôn đã chuẩn bị được 1.000 suất cơm gửi đến Nhân dân xã Nông Cống. Dự kiến trong hai ngày 1 và 2/10, bếp ăn sẽ tiếp tục nấu gần 3.500 suất cơm chuyển vào vùng ngập, góp phần sẻ chia bớt khó khăn với bà con đang bị nước lũ chia cắt.

Nhân dân thôn Bi Kiều, xã Trung Chính nấu cơm ủng hộ người dân bị ngập lụt.

Chung tay cùng hoạt động nghĩa tình này, trong hai ngày 30/9 và 1/10, nhà thuốc Học Lực (thôn Yên Quả 2, xã Thắng Lợi) phối hợp với các nhà hảo tâm đã nấu và gửi tặng 200 suất cơm cho Nhân dân xã Nông Cống và xã Thắng Lợi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hoạt động này vẫn được tiếp tục trong những ngày tới - khi vẫn còn những hộ dân bị chia cắt do mưa lũ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình, tổ chức trên địa bàn xã Thắng Lợi cũng đang tổ chức bếp ăn “0 đồng” để chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng lũ.

Nhà thuốc Học Lực, thôn Yên Quả 2, xã Thắng Lợi và các nhà hảo tâm nấu cơm gửi đến Nhân dân xã Nông Cống và xã Thắng Lợi đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Những suất cơm nóng hổi, giản dị nhưng chan chứa yêu thương đã mang đến sự ấm áp giữa biển nước lạnh lẽo, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp bà con thêm nghị lực vượt qua thiên tai.

Trong hoạn nạn, tình cảm của Nhân dân càng trở nên bền chặt, để thấy rằng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, truyền thống đoàn kết, sẻ chia của dân tộc ta luôn được gìn giữ và lan tỏa.

Nguyễn Thơ