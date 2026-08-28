Gần 1.000 ca trực hướng đến mục tiêu bảo đảm dòng điện thông suốt dịp Quốc khánh 2/9

Gần 1.000 ca trực được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và các đơn vị trực thuộc bố trí trong dịp Quốc khánh 2/9. Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án vận hành cụ thể, chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị dự phòng, tập trung bảo đảm điện an toàn, liên tục cho các hoạt động chính trị, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

Trung tâm Điều khiển xa Công ty Điện lực Thanh Hóa bố trí nhân lực ứng trực 24/24.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây là thời điểm nhu cầu sử dụng điện có nhiều biến động, đồng thời diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác vận hành hệ thống điện.

Theo đó, EVNNPC phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO) xây dựng phương án cung ứng điện phù hợp với tình hình thực tế; ưu tiên bảo đảm điện cho các địa điểm diễn ra sự kiện quan trọng, khu vực tập trung đông người và các phụ tải thiết yếu.

Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, các đơn vị thuộc EVNNPC không thực hiện những công việc phải ngừng hoặc giảm cung cấp điện làm ảnh hưởng đến khách hàng, trừ trường hợp cần thiết để xử lý sự cố. Cùng với đó, công tác trực vận hành, theo dõi, giám sát tình trạng lưới điện được tăng cường, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Trước kỳ nghỉ lễ, các công ty điện lực tập trung kiểm tra toàn diện hệ thống lưới điện, rà soát tình trạng vận hành thiết bị, xử lý các khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố; phát quang hành lang tuyến, kiểm tra các đường dây, trạm biến áp và khu vực cấp điện cho những sự kiện quan trọng. Việc chủ động chuẩn bị từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ gián đoạn cung cấp điện, nhất là trong những thời điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa quy mô lớn.

EVNNPC cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm chắc thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp Quốc khánh, từ đó xây dựng phương án cấp điện sát với yêu cầu thực tế. Lực lượng, vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và hệ thống thông tin liên lạc được chuẩn bị đầy đủ.

Gần 1.000 ca trực được bố trí từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, vận hành lưới điện, xử lý kỹ thuật và dịch vụ khách hàng được duy trì xuyên suốt trong những ngày nghỉ lễ. Đây là lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường, xử lý nhanh sự cố nếu xảy ra, không để ảnh hưởng kéo dài đến đời sống của Nhân dân và hoạt động tại các khu vực trọng điểm.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm vận hành, công tác bảo vệ an ninh, an toàn và phòng, chống cháy nổ tại các công trình điện, địa điểm điều hành lưới điện cũng được tăng cường. Các đơn vị điện lực chủ động phối hợp với chính quyền, lực lượng công an, quân đội tại địa phương để bảo vệ an toàn các công trình, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với hệ thống phục vụ công tác điều hành, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc được giao bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền, mạng máy tính; tổ chức trực phục vụ liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ. Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC cũng bố trí lực lượng trực tổng đài hợp lý, duy trì tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến cung cấp điện.

Chủ động phương án tại Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng phương án vận hành phù hợp, phối hợp với các đơn vị điều độ nhằm duy trì hệ thống điện an toàn, tin cậy và linh hoạt.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, rà soát hệ thống cung cấp điện.

Trọng tâm của phương án là bảo đảm điện ổn định cho các sự kiện quan trọng, nhất là những chương trình nghệ thuật, hoạt động tập trung đông người diễn ra trong dịp lễ. Đây không chỉ là yêu cầu về cấp điện liên tục mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn của khán giả, lực lượng tổ chức và các thiết bị phục vụ chương trình.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kiểm tra, rà soát hệ thống cung cấp điện phục vụ chương trình nghệ thuật và các hoạt động liên quan tổ chức vào tối 01/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường Biển Sầm Sơn. Phương án bảo đảm điện được triển khai xuyên suốt từ khâu chuẩn bị, tập duyệt, tổng duyệt đến thời điểm chương trình chính thức diễn ra.

Tại hai địa điểm này, lực lượng kỹ thuật tập trung kiểm tra hệ thống điện khu vực sân khấu, khu vực khán giả, hệ thống kỹ thuật và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Các phương án cấp điện dự phòng cũng được chuẩn bị, trong đó bố trí máy phát điện và cán bộ trực trong suốt thời gian diễn ra chương trình, đặc biệt vào những thời điểm có yêu cầu cao về độ ổn định của nguồn điện như biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa.

Việc bố trí lực lượng trực tại hiện trường cho phép xử lý nhanh các tình huống kỹ thuật phát sinh, thay vì chờ sự cố xảy ra mới huy động nhân lực. Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong điều kiện các sự kiện tập trung đông người, bởi một sự cố điện dù nhỏ nếu không được xử lý kịp thời cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình và công tác bảo đảm an toàn.

Song song với nhiệm vụ vận hành, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm soát nguy cơ mất an toàn điện, phòng ngừa cháy, nổ; kiểm tra việc sử dụng các thiết bị điện và phụ tải phục vụ chương trình, bảo đảm vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật.

Với sự chuẩn bị từ sớm, phương án vận hành được xây dựng cụ thể, lực lượng ứng trực được bố trí đồng bộ cùng vật tư, thiết bị và phương tiện dự phòng, ngành điện miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng đang tập trung cao độ cho mục tiêu giữ vững dòng điện an toàn, ổn định. Đằng sau những chương trình nghệ thuật, những hoạt động kỷ niệm và nhịp sống của người dân trong những ngày nghỉ lễ là sự chủ động của lực lượng vận hành hệ thống điện. Chuẩn bị kỹ từ trước, kiểm soát chặt trong quá trình vận hành và sẵn sàng xử lý mọi tình huống là yêu cầu đặt ra để bảo đảm điện không chỉ đủ, mà còn an toàn, liên tục và tin cậy trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.

Hùng Mạnh - Nguyễn Lương